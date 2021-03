Sau khi sáp nhập xã, nhiều trụ sở để thả bò, cỏ mọc um tùm

Ghi nhận của PV tại huyện Thanh Ba, (Phú Thọ) trụ sở xã Hoàng Cương (cũ) huyện Thanh Ba, Phú Thọ bị bỏ không, bò người dân tự do vào gặm cỏ. Người dân không khỏi xót xa nhìn cảnh trụ sở UBND xã biến thành nơi thả bò. Trụ sở cũ của UBND xã Yên Nội (Thanh Ba) bị bỏ không một năm nay, cỏ dại mọc um tùm khắp sân. Bằng khen và rác vứt ngổng ngang dưới hành lang tại trụ sở UBND xã Yên Nội (cũ). Ngôi nhà làm việc hai tầng của trụ sở UBND xã Yên Nội (cũ) khá khang trang lên tới hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, mới đưa vào sử dụng chưa được bao lâu nay phải bỏ hoang lãng phí. Cây cỏ dại mọc ngay bờ tường. Trụ sở UBND xã Yển Khê (cũ) Thanh Ba người dân chất đầy vật liệu xây dựng trước sân. Hiện tại dãy nhà cấp 4 trụ sở Yển Khê (nay là xã Hanh Cù, Thanh Ba đang bố trí chỗ ăn ở cho Công an của xã và trực ban ở đây. Trao đổi với PV, ông Lê Hồng Thuận cho biết: ''Sau sáp nhập 3 xã vào với nhau, hiện tại Hanh Cù đang dư thừa 2 trụ sở xã. Riêng trụ sở xã Thanh Vân (cũ) xã đang đầu tư, cải tạo, nâng xây dựng trạm y tế Hanh Cù để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân 3 xã''. Phía sau trụ sở UBND xã Thanh Vân (nay là xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba, Phú Thọ) đang xây thêm ngôi nhà 2 tầng mà như lời vị lãnh đạo xã này cho biết, đây là công trình trạm y tế xã Hanh Cù mới. Trụ sở xã UBND xã Yển Khê (cũ), Thanh Ba vừa được xây mới nhưng bỏ hoang lãng phí nhiều tháng nay. Tại huyện Hạ Hòa (Phú Thọ), có những trụ sở xã vừa được đầu tư tiền tỷ để xây dựng, sửa sang lại nhưng nay cũng bỏ không. (Trụ sở UBND xã Vụ Cầu, Hạ Hòa). Một người dân xót xa nói: ''Trụ sở to đẹp như vậy lại bỏ trống cả năm nay, thật lãng phí quá.'' Nhiều hạng mục xuống cấp. UBND xã Chính Công (cũ) Hạ Hòa, đang tạm thời giao cho Công an xã quản lý. Hội trường UBND xã Mai Tùng (cũ) Hạ Hòa mới hoàn thiện chưa kịp sơn giờ cũng bỏ hoang. Nhiều cơ sở vật chất cũng bỏ không. Nhiều trụ sở khang trang nhưng chưa được bố trí sử dụng sau khi sáp nhập xã. Ghi nhận của PV tại trụ sở UBND xã Quế Lâm (cũ) huyện Đoan Hùng, (Phú Thọ). Cỏ mọc um trước cổng vào trụ sở UBND xã Quế Lâm (cũ) huyện Đoan Hùng.>>>Xem thêm Video: Ninh Bình- dự án trường học hơn 30 tỷ bỏ hoang

