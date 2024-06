Sát thủ 13 tuổi và án mạng từ mâu thuẫn trong quán net

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 16h45 ngày 21/2/2012, Nguyễn Quốc Huy (13 tuổi 6 tháng) bước vào quán net Tí Hon (tại số 37, đường số 20, phường 5, quận Gò Vấp, TP HCM) để tìm bạn chơi cùng. Huy gặp Huỳnh Thành Đạt đi cùng người em và ngồi gần đó. Chơi được một lát, Huy cứ chọc em của Đạt khóc gào lên. Đạt nhắc nhở, nhưng Huy không bỏ được. Đạt bực tức cốc lên đầu Huy một cái rõ đau khiến cả hai gây gổ xích mích trong quán. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Huy và Đạt lao vào nhau quyết ăn thua đủ. Chủ quán thấy vậy vội can ngăn và đuổi Nguyễn Quốc Huy về. Ấm ức vì thấy thua thiệt, Huy ra ngoài và kêu Phan Nguyễn Trường Giang (14 tuổi) và Văn Đình Quyền (13 tuổi) đi theo đến tiệm Internet để trả thù. Nguyễn Quốc Huy còn về nhà, tìm thêm con dao Thái Lan cán màu vàng, dài 20cm lận vào người. Quay trở lại, Đạt vẫn còn ngồi mải mê chơi game, cả 3 đứa đành phải ngồi ngoài chờ. Thấy Phi (bạn của Đạt và Huy) đi tới, Huy nhờ Phi vào tiệm net để gọi Đạt ra nói chuyện. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Vừa bước ra khỏi cửa, Đạt bị Huy, Giang và Quyền xông vào đánh túi bụi. Trong quán, các game thủ chạy ào ra xem. Đánh chán chê, Huy rút con dao trong người ra định đâm Đạt. Ngay lúc đó, Nguyễn Quang Trường (16 tuổi, ngụ phường 5, quận Gò Vấp) nhảy vào can ngăn. Huy chĩa mũi dao sang Trường. Một nhát dao đâm thấu tim làm Nguyễn Quang Trường gục ngã tại chỗ. Mọi người thấy vậy vội lao đến và đưa Trường đi cấp cứu, nhưng đã quá muộn. Nạn nhân chết ngay sau đó bởi một nhát dao đâm thủng tim. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Gây án xong, Nguyễn Quốc Huy vứt dao và chạy bộ về nhà người quen để ẩn náu, nhưng nhanh chóng bị bắt giữ. Tại cơ quan Công an, hung thủ vẫn tỉnh queo trả lời rành rọt từng câu hỏi của CSĐT Công an quận Gò Vấp. Nguyễn Quốc Huy cho biết: "Tôi và Trường không có mâu thuẫn gì với nhau cả. Vì tôi thấy Trường xông đến đánh nên tôi lấy dao đâm". Huy ngồi khai lại tỉ mỉ từng thời khắc gây ra án mạng. Chẳng một chút sợ hãi, Huy và 2 người bạn cùng bị bắt vào chiều hôm gây án vẫn cười đùa. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nguyễn Quốc Huy có gương mặt khá điển trai với cặp mắt kính cận và giọng nói lanh lợi, hoạt bát. Trong phòng xét hỏi, Huy hồn nhiên đòi các điều tra viên cho chơi game vì cậu ta đang quá ghiền. Những dòng chữ Nguyễn Quốc Huy tự khai về hành vi giết người nguệch ngoạc nhiều lỗi chính tả cho thấy Huy sinh ra trong gia đình khá giả. Cha làm quản lý cho một nhà hàng lớn tại TP HCM. Mẹ ở nhà may đồ. Người chị lớn của Huy 23 tuổi hiện đã định cư tại Mỹ. Người chị kế 18 tuổi đang đi học. Là con út nên Huy được cha mẹ chiều chuộng hết mực. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Hằng ngày, cha mẹ bận công việc nên để mặc cậu bé thoải mái rong chơi cùng đám bạn. Được nuông chiều từ bé, Nguyễn Quốc Huy nhanh chóng hòa nhập với đám bạn cùng xóm và tiếp cận game online. Những buổi đến lớp, Huy cứ mải mê hóa thân thành những siêu anh hùng trong cái thế giới ảo đầy ma quái với những nhân vật chỉ biết đánh giết và chinh phạt. Cuối năm 2011, Huy bỏ học và cùng đám bạn vùi đầu vào game online.. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Do mải làm ăn, cha mẹ Huy chẳng ngó ngàng đến con. Đến sau này cha mẹ Huy mới biết, đứa con trai duy nhất trong gia đình đã bỏ học. Từ ngày nghỉ học, cơn ghiền chơi game online khiến Nguyễn Quốc Huy không còn phân biệt giữa thế giới thật và ảo. Khi bị bắt, cậu ta chỉ biết người bạn hay chơi game vừa mất một mạng bởi nhát dao đâm trúng tim. Theo cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp, do hung thủ chưa đủ 14 tuổi nên không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can. Sáng 22/2, cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp đã hoàn tất hồ sơ chuyển cho UBND quận để ra quyết định chuyển Huy về trường giáo dưỡng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) >>> Xem thêm video: Sát hại hàng xóm vì cho rằng bị ném đá lên mái nhà.

