Sạt lở Rào Trăng 3: Nạn nhân bị vùi lấp được CĐT hỗ trợ sao?

(Kiến Thức) - Công ty cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3 cho biết sẽ hộ trợ đối với 17 gia đình có người tử vong, mất tích do sự cố sạt lở đất xảy ra cách đây không lâu.

Gia đình của 17 nạn nhân chết, mất tích được hỗ trợ ra sao?

Công ty cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3 vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh TT-Huế liên quan sự cố sạt lở đất làm nhiều người chết, mất tích tại khu vực dự án thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, TT-Huế).

Tại báo cáo, bên cạnh thông tin chi tiết về thời gian xảy ra sự cố sạt lở, thống kê những thiệt hại về người, tài sản xảy ra trên công trình dự án, doanh nghiệp đã phối hợp với các tổ chức, cơ quan thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân mất tích; đưa ra những “biện pháp khắc phục” đối với 17 gia đình có người chết, mất tích tại dự án.

Theo đó, về hỗ trợ người bị nạn, công ty chi trả toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại cho người nhà, tiền quan tài, xe vận chuyển thi thể công nhân về quê mai táng và hỗ trợ 100 triệu đồng cho mỗi gia đình có người bị nạn. Hỗ trợ gia đình bị nạn có con nhỏ dưới 18 tuổi số tiền 1,5 triệu đồng/tháng/người cho đến 18 tuổi. Hỗ trợ cho gia đình bị nạn có bố, mẹ trên 60 tuổi, với mức 1,5 triệu đồng/người/tháng, cho đến hết đời.

Trước đó, liên quan công tác khắc phục hậu quả, kiểm tra, đánh giá sự cố sạt lở; cũng như căn cứ đánh giá nguy cơ mất an toàn rất cao tại công trình dự án thủy điện Rào Trăng 3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Phan Thiên Định đã ký ban hành Công văn 9845/UBND-CT chỉ đạo chủ đầu tư dừng xây dựng tại công trình này.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế đã có ý kiến, yêu cầu Công ty Cổ phần thủy điện Rào Trăng 3 triển khai thực hiện ngưng toàn bộ hoạt động xây dựng tại công trình; phối hợp với các đơn vị chức năng để tìm kiếm người bị mất tích; thực hiện chế độ hỗ trợ, giải quyết chế độ chính sách cho người bị nạn.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh còn yêu cầu các Sở, ngành: Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai các công việc kiểm tra, giám định sự cố.

Mặt khác, giao Sở Công thương có văn bản đề nghị Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp - Bộ Công thương hỗ trợ việc kiểm tra, đánh giá cụ thể về sự cố vừa qua. Để có giải pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trước và trong mùa mưa bão năm 2020, Sở Công thương TT-Huế đã có văn bản đề nghị Bộ Công thương sớm có đánh giá mức độ an toàn đối với nhà máy nói riêng và toàn bộ dự án thủy điện Rào Trăng 3 theo đúng quy định hiện hành.

Liên quan thiệt hại về người do sạt lở đất tại Rào Trăng 3, đến ngày 7/11, do thời tiết và địa hình gây khó khăn về công tác cứu hộ cứu nạn, lực lượng chức năng mới tìm được 5 thi thể nạn nhân. Hiện còn 12 người mất tích chưa được tìm thấy.