Hiện trường vụ sạt lở ở Rào Trăng 3 nhìn từ flycam

Sáng 17/10, sở chỉ huy tiền phương cho biết việc tìm kiếm các công nhân mất tích ở công trình thủy điện Rào Trăng 3 tạm hoãn do mưa lớn. Trong ảnh là toàn cảnh hiện trường vụ sạt lở ở Rào Trăng 3. Với lượng mưa lên đến 150-250 mm/ngày, thời tiết gây bất lợi cho việc cứu hộ, cứu nạn. Lũ trên các sông ở Thừa Thiên - Huế đang lên, sông Bồ đã vượt báo động 2. Trong 6 giờ tới, mực nước lũ trên sông này khả năng đạt báo động 3. Trong hình là công trình thủy điện Rào Trăng 3 đang được xây dang dở. Để hỗ trợ lực lượng cứu hộ tìm kiếm các công nhân mất tích, một doanh nghiệp ở TP.HCM đã đưa flycam tầm nhiệt vào gần công trình thủy điện Rào Trăng 3. Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế hỗ trợ vận chuyển các trang thiết bị vào gần hiện trường để tìm kiếm công nhân mất tích. Trao đổi với Zing, Phó chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Thiên Định cho biết lực lượng cứu hộ đang tìm phương án tiếp cận hiện trường. "Thời tiết ở khu vực sạt lở đang có mưa rất lớn nên hướng tiếp cận bằng đường thủy lẫn đường bộ phải tạm dừng", ông Định nói. Theo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, hướng tiếp cận Rào Trăng 3 qua đường 71 đang mưa to, không thể triển khai cơ giới được nên sở chỉ huy đang cho lực lượng đi trinh sát để đánh giá tình hình. Trong hình là nơi xảy ra vụ sạt lở khiến nhiều công nhân gặp nạn. Sáng 16/10, thượng tá Nguyễn Viết Phương, Trưởng công an thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế, cho hay lực lượng cứu hộ phát hiện một thi thể ở thủy điện Rào Trăng 3. Như vậy, trong số 40 công nhân mất liên lạc ở Rào Trăng 3, còn 15 nạn nhân chưa được tìm thấy.

