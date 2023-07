Sạt lở 2 người thiệt mạng tại Đà Lạt: Kết quả điều tra ban đầu?

Chiều 2/7, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra các cá nhân liên quan vụ sập bờ taluy khiến 2 người chết xảy ra vào 2h sáng ngày 29/6 tại đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, TP Đà Lạt.



Vụ sạt lở kinh hoàng ở TP Đà Lạt xảy ra khoảng 2h sáng 29/6. Sau trận mưa lớn từ tối ngày 28/6, một bờ taluy đất cao khoảng 30m trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt đã bất ngờ sạt lở, vùi lấp 1 lán trại và 3 căn nhà phía dưới, làm 2 người chết và 5 người bị thương.

Ngay khi sự cố gây hậu quả nghiêm trọng trên xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Công an tỉnh này phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ sạt lở.

Công an TP Đà Lạt và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập khoảng 20 người có liên quan để lấy lời khai, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về tội vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Lạt đã ra quyết định khởi tố vụ án và đang củng cố hồ sơ tiếp tục xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm có liên quan đến vụ sạt lở đất trên, trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND TP Đà Lạt tạm đình chỉ công tác đối với Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Đà Lạt để kiểm tra, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cá nhân Trưởng phòng và các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc cấp Giấp phép xây dựng và kiểm tra, giám sát xây dựng tại khu vực nêu trên.

Ngày 29/6, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt yêu cầu Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị TP Đà Lạt chủ động làm việc với UBND phường 10 kiểm tra rà soát, đánh giá sự phù hợp trong quá trình thẩm định, tham mưu cấp Giấy phép xây dựng số 03, 04, 05 và 09 của UBND TP Đà Lạt, quá trình quản lý sau cấp phép của đơn vị và UBND phường 10 làm cơ sở xác định cụ thể trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xây dựng (nếu có).

Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty cổ phần Xây dựng Lê Nguyễn Lâm Đồng, đơn vị thẩm tra bản vẽ thiết kế là Công ty TNHH Hà Phát Thịnh, đơn vị thi công công trình, đơn vị giám sát…

Ngày 1/7, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cũng đã yêu cầu thủ trưởng Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Đà Lạt, UBND phường 10 quán triệt cán bộ, công chức, viên chức phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan tới vụ sạt lở bờ taluy tại đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, TP Đà Lạt cho cơ quan Cảnh sát điều tra khi có yêu cầu.

Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cũng yêu cầu cán bộ, viên chức, công chức không được đi khỏi địa bàn TP Đà Lạt; nghiêm túc chấp hành yêu cầu triệu tập của cơ quan điều tra (kể cả ngoài giờ hành chính, thứ bảy và chủ nhật) cho đến khi kết thúc cuộc điều tra các nội dung có liên quan đến vụ sạt lở nghiêm trọng tại hẻm 36, đường Hoàng Hoa Thám, TP Đà Lạt.

Báo cáo của Sở Xây dựng Lâm Đồng về nguyên nhân sự cố gây sạt lở taluy gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của các hộ dân tại hẻm 36 Hoàng Hoa Thám, Phường 10, TP Đà Lạt cho thấy, nguyên nhân xảy ra sự cố là do trong thời gian gần đây, tại khu vực TP Đà Lạt mưa liện tục, lưu lượng mưa lớn.

Đồng thời, chủ đầu tư đang triển khai công tác đắp đất để tạo mặt bằng thi công. Lượng nước thấm xuống đất lớn cộng với khối lượng đất đắp sau lưng tường chắn lớn làm gia tăng áp lực lên taluy, gây mất khả năng chịu lực dẫn đến sạt lở taluy bê tông chắn đất, gây sạt lở đất và sụp đổ công trình.

Theo hồ sơ pháp lý, khu đất trên do 4 hộ gia đình quản lý sử dụng. Khi xảy ra sự cố, tại khu đất (diện tích khoảng 2.153 m2), 4 hộ gia đình đang đắp đất để tạo mặt bằng thi công. Đoạn taluy xảy ra sự cố nằm dọc theo ranh đất công trình phía taluy âm, gồm 2 cấp taluy cách nhau 1,2 m, chiều dài khoảng 29 m. Hạng mục taluy đã hoàn thành thi công cách đây khoảng 1 năm theo giấy phép xây dựng được UBND TP Đà Lạt cấp. Tổng chiều dài taluy trong hồ sơ là 381 m, chiều cao taluy 13,4 m (giựt thành 3 cấp từ 4 - 4,7 m).