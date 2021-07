Sập mỏ đá Cty Havico, 2 người chết: “Giám đốc có thể bị xử hình sự“

Theo báo cáo ban đầu của chính quyền xã Thanh Thủy, vụ sập mỏ đá Công ty Havico khiến 2 người chết xảy ra khoảng 13h ngày 18/7. Do trời mưa, sét đánh dẫn đến chập dây điện trong quá trình nổ mìn, đá từ trên cao rơi xuống. Hậu quả, khiến 2 người chết, 2 người bị thương nặng. Hiện, Công an tỉnh Hà Nam đang vào cuộc điều tra.

Theo tìm hiểu của PV, Công ty TNHH Havico Hà Nam có địa chỉ tại xã Thanh Thủy (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam). Người đại diện pháp luật của Công ty Havico Hà Nam là ông Dương Văn Tới, nghành nghề chính của Công ty: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.

Mỏ đá của Công ty Havico Hà Nam, nơi xảy ra vụ việc.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Hoàng Tùng - Trưởng văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, trước tiên, vụ tai nạn nêu trên có hậu quả vô cùng nặng nề gồm 2 ngưởi chết và 2 người bị thương. Phía Công ty Havico Hà Nam có trách nhiệm xử lý về vấn đề tai nạn theo quy định của tai nạn lao động trong vụ việc này, cụ thể là bồi thường cho người bị nạn.

Luật sư Tùng cho hay: "Thứ hai, theo thông tin hiện tại thì có mưa, sấm sét nên dẫn đến chập điện trong quá trình nổ mìn dẫn đến sập và đá rơi đè chết người. Do đó, cơ quan chức năng cần xem xét việc tiến hành khai thác của Công ty Havico Hà Nam có đúng quy định hay không.

Trường hợp có vi phạm các quy định trong quá trình khai thác thì Người đại diện của Công ty Havico Hà Nam có thể phải chịu TNHS về tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên theo điều 277 BLHS với mức phạt tù từ 2-7 năm. Hoặc xem xét trách nhiệm hình sự của pháp nhân là Công ty Havico Hà Nam với mức phạt lên tới 7 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động từ 06 tháng đến 3 năm".

Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Còn theo luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, đây là một vụ tai nạn lao động đáng tiếc, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm hai người chết, hai người bị thương. Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc để có căn cứ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cơ quan điều tra xác minh và kết luận sự việc có vi phạm quy định về an toàn lao động hoặc người quản lý lao động có lỗi trong việc tuân thủ các quy tắc nghề nghiệp với hậu quả thiệt mạnh cho công nhân thì sẽ khởi tố hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn lao động hoặc tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp.

"Cơ quan chức năng sẽ làm rõ việc khai thác đá có được phép hay không, quy trình khai thác được thực hiện như thế nào, trách nhiệm của từng cán bộ, nhân viên được quy định và tổ chức thực hiện như thế nào và nguyên nhân nào dẫn đến vụ tai nạn xảy ra gây hậu quả chết người. Sau khi làm rõ các thông tin, tình tiết của vụ việc thì cơ quan điều tra sẽ kết luận và đề xuất hướng xử lý theo quy định của pháp luật.

Dù xử lý như thế nào thì thiệt hại cũng đã xảy ra rồi, bởi vậy doanh nghiệp này và chính quyền địa phương cần phải kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân và gia đình nạn nhân tử nạn đồng thời phối hợp với gia đình để thực hiện các thủ tục để nạn nhân được hưởng quyền lợi theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 và Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014" - luật sư Cường nói.

Hiện vụ sập mỏ đá Cty Havico Hà Nam làm 2 người chết đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

