Sân bay Vân Đồn ngày đầu tiên hoạt động lại sau dịch COVID-19

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được Bộ GT-VT chấp thuận mở cửa trở lại theo Quyết định số 316/QĐ-BGTVT ngày 2/3, dựa trên cơ sở đề xuất của Cục Hàng không và UBND tỉnh Quảng Ninh. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại sân bay Vân Đồn đã được kiểm soát hoàn toàn và lực lượng cán bộ, nhân viên, phương tiện, thiết bị, cơ sở hạ tầng được cơ quan chức năng đánh giá đảm bảo an toàn phục vụ khai thác bay. Thực hiện kiểm soát y tế tại sân bay đối vơi hành khách tham gia các chuyến baySau hơn 1 tháng đóng cửa phòng dịch COVID-19, sân bay Vân Đồn đã hoạt động trở lại Phun thuốc khử khuẩn cho máy baySáng ngày 3/3, chuyến bay mang số hiệu Vj230 thuộc hãng hàng không VietJet Air từ Cảng hàng không Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) đã hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, chính thức mở lại toàn bộ hoạt động khai thác, phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sau hơn 1 tháng đóng cửa phòng dịch.Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đến chúc mừng.Ngay trong ngày đầu tiên mở cảng, sân bay Vân Đồn đón 2 chuyến bay khứ hồi TP Hồ Chí Minh-Vân Đồn của hãng hàng không Vietjet Air và Vietnam Airlines.Sau chuyến bay đầu tiên ngày 3/3, thì từ ngày 9/3, Vietjet sẽ khai thác 3 chuyến khứ hồi chặng Vân Đồn-TP Hồ Chí Minh vào các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 và từ ngày 15/3 sẽ nâng lên 4 chuyến khứ hồi/tuần.Giá vé ưu đãi 85.000 đồng/chiều (chưa bao gồm thuế, phí). Đồng thời tặng khách hàng ưu đãi 20kg hành lý ký gửi miễn phí từ nay đến ngày 25/4/2021. Trong năm 2020, sân bay Vân Đồn đã phục vụ hơn 180 chuyến bay đặc biệt, với hơn 40.000 hành khách là chuyên gia nước ngoài và người Việt về nước an toàn. Trong quá trình khai thác trở lại, sân bay Vân Đồn sẽ áp dụng các biện pháp an toàn chống dịch ở mức cao nhất cho các chuyến bay thương mại thường lệ trong nước cũng như các chuyến bay quốc tế đưa người Việt hồi hương và chở chuyên gia sang Việt Nam, đảm bảo an toàn cho du khách và cộng đồng.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được Bộ GT-VT chấp thuận mở cửa trở lại theo Quyết định số 316/QĐ-BGTVT ngày 2/3, dựa trên cơ sở đề xuất của Cục Hàng không và UBND tỉnh Quảng Ninh. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại sân bay Vân Đồn đã được kiểm soát hoàn toàn và lực lượng cán bộ, nhân viên, phương tiện, thiết bị, cơ sở hạ tầng được cơ quan chức năng đánh giá đảm bảo an toàn phục vụ khai thác bay. Thực hiện kiểm soát y tế tại sân bay đối vơi hành khách tham gia các chuyến bay Sau hơn 1 tháng đóng cửa phòng dịch COVID-19, sân bay Vân Đồn đã hoạt động trở lại Phun thuốc khử khuẩn cho máy bay Sáng ngày 3/3, chuyến bay mang số hiệu Vj230 thuộc hãng hàng không VietJet Air từ Cảng hàng không Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) đã hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, chính thức mở lại toàn bộ hoạt động khai thác, phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sau hơn 1 tháng đóng cửa phòng dịch. Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đến chúc mừng. Ngay trong ngày đầu tiên mở cảng, sân bay Vân Đồn đón 2 chuyến bay khứ hồi TP Hồ Chí Minh-Vân Đồn của hãng hàng không Vietjet Air và Vietnam Airlines. Sau chuyến bay đầu tiên ngày 3/3, thì từ ngày 9/3, Vietjet sẽ khai thác 3 chuyến khứ hồi chặng Vân Đồn-TP Hồ Chí Minh vào các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 và từ ngày 15/3 sẽ nâng lên 4 chuyến khứ hồi/tuần. Giá vé ưu đãi 85.000 đồng/chiều (chưa bao gồm thuế, phí). Đồng thời tặng khách hàng ưu đãi 20kg hành lý ký gửi miễn phí từ nay đến ngày 25/4/2021. Trong năm 2020, sân bay Vân Đồn đã phục vụ hơn 180 chuyến bay đặc biệt, với hơn 40.000 hành khách là chuyên gia nước ngoài và người Việt về nước an toàn. Trong quá trình khai thác trở lại, sân bay Vân Đồn sẽ áp dụng các biện pháp an toàn chống dịch ở mức cao nhất cho các chuyến bay thương mại thường lệ trong nước cũng như các chuyến bay quốc tế đưa người Việt hồi hương và chở chuyên gia sang Việt Nam, đảm bảo an toàn cho du khách và cộng đồng.