Sai phạm liên quan Hạc thành Tower, Bí thư huyện Như Thanh bị khởi tố

Ngày 13/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành công bố Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đinh Xuân Hướng (SN 1970) - Bí thư Huyện ủy huyện Như Thanh, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Mã về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" quy định tại khoản 3, điều 219 Bộ luật Hình sự.



Cùng bị khởi tố, bắt giam về tội danh trên còn có ông Nguyễn Mạnh Sơn (SN 1958) - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH MTV Sông Mã.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đinh Xuân Hướng.

Hai bị can trên bị bắt là diễn biến mới quá trình điều tra mở rộng vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng công trình H ạc Thành Tower , địa chỉ số 03 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa.

Điều tra cho thấy, trong thời gian giữ vai trò là Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Mã (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước), trong quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp, các ông Nguyễn Mạnh Sơn và Đinh Xuân Hướng đã đồng ý cho chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân khi chưa đủ điều kiện.

Hai bị can này không đề nghị xác định giá trị quyền sử dụng đất khi được giao đất đối với khu đất thực hiên Dự án Hạc Thành Tower để xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, gây thất thoát số tiền gần 56 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Liên quan vụ án trên, trước đó, ngày 16/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án để tiến hành các hoạt động điều tra liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Dự án Hạc Thành Tower.

Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 22/7/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 2 bị can gồm: Nguyễn Bá Hùng (SN 1966), nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Như Xuân, nguyên Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Thanh Hóa; Văn Xuân Hùng (SN 1959), nguyên trưởng phòng Quản lý công sản giá cả của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa.

Thời điểm xảy ra sai phạm, ông Nguyễn Bá Hùng là Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 5/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra các quyết định khởi tố vụ can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Đinh Cẩm Vân, cựu giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

