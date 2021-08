Rợn người những vụ phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn

Phát hiện bộ xương người trên mái nhà: Ngày 9/8, một người cháu trong quá trình sửa nhà ở huyện Bình Chánh (TP HCM) đã phát hiện bộ xương, nghi vấn là bà của mình. Người cháu khẳng định đó là "bà Út" của mình và bà đã mất tích hơn 1 năm qua. Người này dựa vào đặc điểm là bộ đồ bà ba bà mặc hằng ngày cùng hàm răng giả của bà. Đi lấy mật ong, kinh hãi phát hiện bộ xương người: Ngày 30/6, trong khi đang đi lấy mật ong tại huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) người dân đã phát hiện một bộ xương người. Theo kết luận ban đầu, nạn nhân là nữ giới, khoảng từ 25 - 30 tuổi, đã chết cách đây khoảng gần 2 năm. Phát hiện bộ xương người trong rẫy mì: Ngày 26/4, người dân đi thăm rẫy mì tại xã Tân Hải, thị xã La Gi (Bình Thuận) phát hiện một bộ xương người nằm trên mặt đất. Tại hiện trường, bộ xương nằm trên bờ hố, cạnh đó có một bộ đồ nam quần dài jean còn nguyên dây nịt.Theo nhận định, bộ xương của người này đã chết khoảng 7 đến 10 tháng trước. Phát hiện bộ xương người trôi dạt vào bờ biển: Ngày 9/4, nhân viên bảo vệ khu vực cảng Vissai, đóng tại địa bàn xã Nghi Thiết (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) phát hiện 1 thi thể người đã phân hủy trôi dạt vào bờ biển. Cơ quan chức năng nhận định, đây có thể là thi thể của một thuyền viên hoặc ngư dân gặp nạn trên biển. Phát hiện một bộ xương người trong quá trình làm bể phốt: Chiều 1/3, tại xã Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) trong quá trình đào móng nhà để làm bể phốt, một hộ gia đình đã phát hiện một bộ xương người dưới lòng đất. Công an xác định, người này đã tử vong được khoảng 8 - 10 năm trước. Phát hiện bộ xương người nghi nạn nhân sạt lở núi ở Quảng Nam: Ngày 9/12/2020, người dân đi làm rẫy phát hiện một thi thể người chỉ còn trơ lại bộ xương tại khu vực sông Nước Xa đoạn chảy qua địa phận xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My. Nhiều người đặt nghi vấn đây có thể là thi thể của nạn nhân mất tích do lở núi ngày 28/10/2020 ở xã này. Phát hiện bộ xương người trong rừng keo: Chiều 9/10/2020, một người dân đi vào khu vực rừng keo thuộc huyện Anh Sơn, Nghệ An thì phát hiện một bộ xương người. Tại hiện trường, có 1 chiếc ví còn nguyên vẹn. Giấy tờ thùy thân trong ví có tên Ng.V.Th (SN 1988, trú tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Phát hiện nghi là 4 bộ xương người gần sông Sài Gòn: Ngày 8/4/2020, người dân phát hiện một sọ người trồi lên trên mặt đất tại khu vực bờ sông Sài Gòn (TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương). Lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường tiếp tục phát hiện thêm 4 bộ xương người. 4 bộ xương này đã được các đơn vị nghiệp vụ đưa đi xét nghiệm ADN. Phát hiện bộ xương người trong bãi đất trống: Ngày 10/2/2020, một người dân trong lúc cắt cỏ đã phát hiện một bộ xương, ở khu vực bãi đất trống thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Theo quan sát, khu vực phát hiện bộ xương nằm ở bãi đất trống, ít người qua lại. >>>>> Xem thêm video: Phát hiện thi thể người trên ghe bơm cát. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

