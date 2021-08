Rợn người những vụ cha bạo hành con như thời Trung Cổ

Gã đàn ông bạo hành dã man bé trai 5 tuổi ở Bình Dương: Tối 4/8, mạng xã hội đăng tải một clip người đàn ông đánh đập dã man một bé trai gây phẫn nộ. Qua trình xác minh, Công an đã tạm giữ Lê Hoài Nam (SN 1992, trú phường Bình Chuẩn, Bình Dương) để điều tra. Nam thừa nhận toàn bộ hành vi bạo hành clip ghi lại. Nam khai là cha ruột của bé trai bị bạo hành. Cha bạo hành con ở TP.HCM: Ngày 2/5, Trần Hoàng Long (37 tuổi ở Hóc Môn) đi nhậu với bạn về nhà trọ, thấy con trai A. đi chơi game nên tức giận cầm cây tre đánh con, gây chảy máu ở bàn tay. Nghe cháu A. la khóc nên người dân xung quanh báo công an. Long thừa nhận hành vi đánh con là do cháu A. trốn ra tiệm Internet chơi game và trộm tiền của mình. Bé trai 6 tuổi bị cha dượng bạo hành dã man: Ngày 21/4, sau khi đi nhậu về, Nguyễn Hoàng Vũ (41 tuổi, ngụ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) dùng dao Thái Lan gây thương tích ở ngực phải, bả vai trái của cháu N.T.H. (6 tuổi). Trước đó, Vũ đã 5 lần lấy thuốc lá đang cháy châm vào nhiều vị trí trên cơ thể của cháu H. như mặt, đùi, háng... Sau đó, Vũ bị Công an tạm giữ để điều tra. Cha bạo hành, đánh con chảy máu đầu: Đầu tháng 4/2021, khi thấy kết quả thi học kỳ I con trai là cháu Trần Việt B. (9 tuổi) thấp nên Trần Văn Hợi (37 tuổi, trú huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) lấy cây tre đánh cháu B. dã man khiến cháu B. tổn hại 15% sức khỏe. Sau đó, Hợi bị Công an bắt tạm giam. Bé trai 7 tuổi bị cha bạo hành tại Hà Nội: Đầu tháng 2/2021, một bé trai con chị Nguyễn Thị H. (trú phường Sài Đồng, quận Long Biên) được người dân phát hiện có nhiều thương tích trên người. Khi được hỏi cháu bé cho biết bị bố đánh lúc mẹ vắng nhà. Công an phường Sài Đồng cho biết, cháu bé bị cha đánh vì lấy trộm tiền. Cha bạo hành con 4 tháng tuổi ở TP.HCM: Ngày 3/2, cháu K. khóc lớn khi nằm võng. Dỗ dành và cho uống sữa nhưng cháu bé không nín, Châu Minh Tiến (24 tuổi, ngụ quận 9, TP HCM) đã tát vào má và đánh vào mông K. Trong cơn giận dữ, Tiến đưa mạnh võng rồi ngưng đột ngột khiến K. rơi xuống đất và bị ngất. Cháu K. bị thương tích 37 %. Ngày 11/2, Tiến bị Công an bắt tạm giam. Bé trai 9 tuổi bị cha bạo hành: Ngày 9/1, hàng xóm thấy Trần Việt Boy (9 tuổi ở huyện Chư Prông, Gia Lai) bị đánh nên đề nghị chuyển cháu tới bệnh viện, song ông Trần Văn Hợi (37 tuổi) - cha của Boy không chấp nhận. Sau đó, chị Bế Thị Loan (38 tuổi, mẹ cháu Boy) đưa con trai lên Bệnh viện chữa trị với nhiều vết thương. Sự việc được chị Loan trình báo Công an. Nguyên nhân là do cháu Boy quá lì lợm, không nghe lời bố mẹ. Cháu bé 9 tuổi bị cha bạo hành dã man: Nguyễn Hữu Long (SN 1985, trú huyện Khoái Châu, Hưng Yên) đã đánh đập cháu Nguyễn Hữu Hùng, (SN 2011, con đẻ của Long) hành hạ như: Bắt cởi quần áo đứng phơi nắng; nằm trên nắp cống nước thải ngoài trời tối không cho vào nhà; dùng dây lưng, điếu cày để đánh…Tháng 9/2020, Long bị Công an huyện Khoái Châu bắt tạm giam. >>>>> Xem thêm video: Gã đàn ông bạo hành dã man bé trai 5 tuổi ở Bình Dương.

