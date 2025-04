Phương Tây “giật mình” khi thấy sức chiến đấu binh sĩ Triều Tiên

Vào tháng 3/2025, ở gần thị trấn Sudzha thuộc vùng Kursk của Nga, trong một chiến hào phủ đầy tuyết, một nhóm binh lính mặc quân phục ngụy trang đang dùng bút chì để phác thảo tuyến đường tấn công, trên một bản đồ đã ố vàng. Thay vì biểu tượng đại bàng hai đầu của quân đội Nga (RFAF), cầu vai của họ được thêu biểu tượng màu đỏ sẫm có dòng chữ "인민군" (Quân đội Nhân dân) bằng tiếng Triều Tiên. Rất có thể đây là những binh sĩ Triều Tiên, được cử sang giúp Nga, chiến đấu chống lại sự xâm nhập của quân đội Ukraine (AFU) vào tỉnh Kursk. Đội quân này, vốn bị phương Tây không đánh giá cao trong 30 năm qua, hiện đang viết nên huyền thoại về cuộc phản công trên chiến trường Nga-Ukraine bằng phương pháp đơn giản nhất, như bản đồ chiến đấu vẽ tay, ước lượng cự ly bằng mắt, xác định địa hình bằng sao.. Hai tháng trước, khi Quân đội Triều Tiên bất ngờ xuất hiện trên mặt trận Kursk, các nhà quan sát quân sự phương Tây vẫn đang nói đùa trên mạng xã hội: Những gì Bình Nhưỡng cử đến có thể là đội quân yếu kém? Xét cho cùng, trên các phương tiện truyền thống phương Tây, quân đội Triều Tiên từ lâu đã bị gắn mác là "trang bị lạc hậu", "đội quân thiếu thốn" và "thiếu thông tin"…. Một thông tin năm 2024 của Viện nghiên cứu chiến tranh của Mỹ (ISW) thậm chí còn khẳng định rằng, năng lực quân sự của Triều Tiên tụt hậu so với Trung Quốc và Nga 30 năm và chỉ tương đương với quân đội Iraq trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Nhưng thực tế đã sớm cho phương Tây “tỉnh ngủ”! Trong trận chiến giành ngôi làng Sverdlikovo ở phía tây nam thị trấn Sudzha của tỉnh Kursk, bộ binh nhẹ Triều Tiên đã sử dụng chiến thuật đột phá “đầu nhọn, đuôi dài” và phối hợp chặt chẽ với lính dù Nga, để cắt đứt tuyến tiếp tế của Ukraine. Một người lính Ukraine nhớ lại: Họ chui ra khỏi tuyết như những con chuột chũi, và trước khi UAV của Nga khóa mục tiêu, lính Triều Tiên đã chế áp các vị trí súng máy của chúng tôi, bằng súng phóng lựu nhiệt áp RPO-A Shmel, mà người Nga trang bị cho họ; đây là vũ khí bộ binh có sức sát thương rất lớn. Điều khiến quân đội Ukraine (AFU) sốc hơn nữa, là các đơn vị Triều Tiên thực sự sử dụng bản đồ vẽ tay để chỉ huy chiến đấu - mỗi tuyến đường tấn công đều chính xác đến từng bụi cây, và các điểm hỏa lực được đánh dấu của quân đội Ukraine giống hệt với kết quả trinh sát vệ tinh có độ phân giải cao. "Những sơ đồ vẽ tay của lính Triều Tiên, trông giống như được đánh cắp từ kho ảnh vệ tinh có độ phân giải cao của quân đội Mỹ”, một sĩ quan Ukraine nói với giới truyền thông Hàn Quốc với nụ cười gượng gạo, "nhưng bạn phải thừa nhận rằng người vẽ những bức vẽ này đã dành một nửa cuộc đời cho việc huấn luyện quân sự". Triều Tiên thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự “siêu dài” tới 10 năm, trong đó những người lính nghĩa vụ có thời gian phục vụ dài hơn 5 lần so với những người lính được huy động của Nga và Ukraine. Những người lính tinh nhuệ của Triều Tiên trên mặt trận Kursk đều là những "lính cựu" trên 30 tuổi. Trong khi lính Nga và Ukraine vẫn đang học cách lắp đạn tại chiến trường, thì các cựu binh Triều Tiên đã thành thạo việc ẩn núp trong tuyết và các cuộc đột kích ban đêm bằng trí nhớ và có thể sử dụng thành thạo tất cả các loại vũ khí bộ binh. Sự thay đổi thái độ của phương Tây thậm chí còn rõ rệt hơn tình hình trên chiến trường. Vào ngày 18/3, một phóng viên chiến trường của tờ New York Times đột nhiên thay đổi thái độ của mình, trong một chương trình phát sóng trực tiếp: Kỷ luật và phẩm chất chiến thuật mà quân đội Triều Tiên thể hiện, có thể so sánh với đội quân Quan Đông của Nhật Bản trong Thế chiến II. Ngày hôm sau, một sĩ quan tình báo NATO giấu tên, nói với hãng tin Anh Reuters: Chúng tôi đã sai lầm khi đánh giá quá thấp khả năng tác chiến trên bộ của lính Triều Tiên. Truyền thông Ukraine cũng thay đổi thái độ về khả năng chiến đấu của quân đội Triều Tiên sau một đêm, khi đăng bài đăng trả tiền thưởng cao, nếu ai cung cấp quyển "sổ tay chiến thuật của quân đội Triều Tiên". Có thể thấy, đằng sau sự chuyển đổi này là một sự tương phản đẫm máu. Quân đội Nga và Ukraine đã chiến đấu gian khổ trong ba năm. Hầu hết tân binh chỉ được huấn luyện chưa đầy ba tháng và tinh thần của họ đã kiệt quệ trong cuộc chiến tranh chiến hào bất tận. Quân đội Triều Tiên bước vào chiến trường với sự phấn khích của "trận chiến đầu tiên là trận chiến quyết định". Một người lính có thể hành quân với trọng lượng 40 kg trên đôi vai không phải là vấn đề. Họ nằm trên băng tuyết trong nhiệt độ âm 20 độ C trong 6 giờ, mà không di chuyển như một ngọn núi. Một chỉ huy quân sự Nga đã nói đùa: Những người điều khiển UAV của chúng tôi cần cà phê để tỉnh táo, nhưng người lính Triều Tiên có thể sống bằng cách hát những bài hát truyền thống của quân đội Triều Tiên. (nguồn ảnh Kyiv Post, Ukrinform, Kyiv Independent, Al Jazeera).

