Kỳ bí hiện tượng vòng tròn thần tiên, chuyên gia không thể giải mã

1. Xuất hiện nhiều nhất ở châu Phi và Úc. Vòng tròn thần tiên phổ biến nhất tại sa mạc Namib ở châu Phi và các khu vực khô cằn ở Úc. Những vòng tròn này có thể tồn tại hàng chục năm mà không có sự thay đổi đáng kể. Ảnh: Pinterest. 2. Hình dạng và kích thước rất đa dạng. Các vòng tròn thần tiên có đường kính từ vài mét đến hơn 20 mét. Chúng có thể tồn tại trong nhiều năm, thậm chí hàng chục năm trước khi biến mất và hình thành ở nơi khác. Ảnh: Pinterest. 3. Chưa có lời giải thích hoàn toàn chính xác. Dù có nhiều giả thuyết khác nhau về nguyên nhân hình thành, nhưng đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn lý do tại sao hiện tượng này lại xảy ra. Ảnh: Pinterest. 4. Người dân bản địa tin rằng chúng có nguồn gốc thần bí. Theo truyền thuyết của người Himba ở Namibia, các vòng tròn này là dấu chân của các vị thần hoặc do những linh hồn tạo ra. Điều này góp phần làm tăng thêm sự huyền bí của hiện tượng này. Ảnh: Pinterest. 5. Có thể do mối gây ra. Một giả thuyết phổ biến cho rằng mối cát là nguyên nhân tạo ra các vòng tròn bằng cách ăn rễ cỏ, khiến khu vực trung tâm trở nên trống trơn và tạo ra mô hình phân bố đều để tận dụng tối đa nguồn nước. Ảnh: Pinterest. 6. Cũng có thể do cơ chế tự tổ chức của thực vật. Một giả thuyết khác cho rằng cỏ trong khu vực khô hạn tự điều chỉnh sự phân bố của mình để tối ưu hóa việc hấp thụ nước, tạo ra các khoảng trống theo mô hình vòng tròn. Ảnh: Pinterest. 8. Hiện tượng này vẫn đang được nghiên cứu. Dù có nhiều giả thuyết khác nhau, nhưng các nhà khoa học vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ về nguồn gốc và cơ chế hình thành của các vòng tròn thần tiên. Những nghiên cứu mới đang tiếp tục để giải mã bí ẩn này. Ảnh: Pinterest.

