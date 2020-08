Rợn người kho sửa chữa, chế tạo súng quân dụng của giang hồ Phú Yên

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát phát hiện trên địa bàn có đối tượng lợi dụng lúc đêm khuya nhận các thùng hàng từ các xe ôtô trên Quốc lộ 1A rồi đem về nhà cất giấu nên lực lượng công an tiến hành theo dõi và xác định đối tượng này có một “xưởng” chế tạo và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Phương tiện cơ khí mà đối tượng dùng để phục vụ sửa chữa, chế tạo, lắp ráp vũ khí Theo đó, Công an TX. Đông Hoà đã xây dựng kế hoạch đấu tranh; trên cơ sở đó xác định thủ đoạn của đối tượng là chủ yếu giao dịch qua mạng xã hội để rao bán cho các đối tượng khác có nhu cầu.

Sau khi sàng lọc các đối tượng trên địa bàn, lực lượng công an xác định điểm chế tạo và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng do Nguyễn Thành Tín làm chủ. Công an TX. Đông Hoà lập chuyên án và có 3 mũi trinh sát theo dõi hoạt động của đối tượng. Trong lúc đối tượng Tín đang trên đường giao vũ khí thì lực lượng công an bắt quả tang.

Ngay sau đó, Công an TX. Đông Hoà phối hợp với Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh và một số đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra khám xét nhà của Tín ở khu phố 2, phường Hòa Vinh.

Đối tượng Tín.





Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Tín tàng trữ 6 khẩu súng, 951 viên đạn các loại, vỏ đạn cùng nhiều chi tiết, các bộ phận súng như hộp tiếp đạn, nòng súng, ống giảm thanh… và một số máy móc, dụng cụ, phương tiện cơ khí phục vụ sửa chữa, chế tạo, lắp ráp vũ khí.Tại cơ quan điều tra, Tín khai nhận, cuối tháng 10/2019, thông qua các nhóm kín chuyên trao đổi nội dungvà công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội, Tín đã làm quen với một số đối tượng, qua đó đặt mua 210 viên đạn là vũ khí quân dụng, đồng thời mua thêm 10 viên đạn AR15 từ một người phụ nữ bán phế liệu. Sau đó, Tín bán lại cho các đối tượng có nhu cầu.