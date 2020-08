Nghi nổ bình gas trên phố Kim Mã, 2 người bị thương

Theo thông tin ban đầu, vụ nghi nổ bình gas tại phố Kim Mã xảy ra vào khoảng 9h10 ngày 10/8, tại một căn nhà 4 tầng số 531, trên phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội đã bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn, được cho là do nổ bình ga. Sau khi nghe thấy tiếng nổ lớn, nhiều người dân xung quanh hoảng loạn chạy ra ngoài đường theo dõi. Thời điểm trên có nhiều người đi đường nên kính từ tầng hai của ngôi nhà xảy ra vụ nổ văng ra đường. Nổ lớn đã khiến cành cây ở phía trước nhà, khung kính rơi trúng xe taxi đang lưu thông, may mắn chiếc xe chỉ bị thủng kính trên nóc, còn lái xe may mắn thoát chết. Vụ việc đã khiến 2 người ở trong căn nhà trên bị bỏng phải đưa vào bệnh viện Giao Thông vận tải cấp cứu. Vụ nổ còn khiến đường tại đây tắc trong thời gian dài. Tại hiện trường, nhiều mảnh kính vỡ nằm la liệt bên ngoài cửa. Cũng tại hiện trường một chiếc taxi bị vỡ kính sau do cành cây, kính trên căn nhà này rơi xuống. Ngay khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã đến hiện trường điều tiết giao thông, quét các mảnh kính vỡ vương vãi khắp đường và điều tra nguyên nhân vụ nổ. Bước đầu, xác định nổ bình gas dẫn tới kính tòa nhà bị kéo sập rớt ra bên ngoài đường. Ông Mai Văn Tựa (59 tuổi) bảo vệ tòa nhà bên cạnh cho biết, ông nghe tiếng nổ lớn như bom phát ra từ ngôi nhà. Khi chạy ra thì thấy kính vỡ vụn, chiếc xe taxi bị chọc thủng nóc. Hiện vụ nghi nổ bình gas tại phố Kim Mã đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Nổ bình gas ba nhà sập, 1 người tử vong. Nguồn: VTC 14.

Theo thông tin ban đầu, vụ nghi nổ bình gas tại phố Kim Mã xảy ra vào khoảng 9h10 ngày 10/8, tại một căn nhà 4 tầng số 531, trên phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội đã bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn, được cho là do nổ bình ga. Sau khi nghe thấy tiếng nổ lớn, nhiều người dân xung quanh hoảng loạn chạy ra ngoài đường theo dõi. Thời điểm trên có nhiều người đi đường nên kính từ tầng hai của ngôi nhà xảy ra vụ nổ văng ra đường. Nổ lớn đã khiến cành cây ở phía trước nhà, khung kính rơi trúng xe taxi đang lưu thông, may mắn chiếc xe chỉ bị thủng kính trên nóc, còn lái xe may mắn thoát chết. Vụ việc đã khiến 2 người ở trong căn nhà trên bị bỏng phải đưa vào bệnh viện Giao Thông vận tải cấp cứu. Vụ nổ còn khiến đường tại đây tắc trong thời gian dài. Tại hiện trường, nhiều mảnh kính vỡ nằm la liệt bên ngoài cửa. Cũng tại hiện trường một chiếc taxi bị vỡ kính sau do cành cây, kính trên căn nhà này rơi xuống. Ngay khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã đến hiện trường điều tiết giao thông, quét các mảnh kính vỡ vương vãi khắp đường và điều tra nguyên nhân vụ nổ. Bước đầu, xác định nổ bình gas dẫn tới kính tòa nhà bị kéo sập rớt ra bên ngoài đường. Ông Mai Văn Tựa (59 tuổi) bảo vệ tòa nhà bên cạnh cho biết, ông nghe tiếng nổ lớn như bom phát ra từ ngôi nhà. Khi chạy ra thì thấy kính vỡ vụn, chiếc xe taxi bị chọc thủng nóc. Hiện vụ nghi nổ bình gas tại phố Kim Mã đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Nổ bình gas ba nhà sập, 1 người tử vong. Nguồn: VTC 14.