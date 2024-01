Băng giá phủ trắng, đỉnh Mẫu Sơn kỳ ảo như châu Âu

Sáng 24/1, nhiệt độ trên đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) vẫn dưới 0 độ C, băng giá xuất hiện liên tục đến ngày thứ 3. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lạng Sơn, sáng nay, nhiệt độ đo được trên Mẫu Sơn là -2,9 độ C, hiện tượng băng tuyết vẫn duy trì, chưa có dấu hiệu tan chảy. Băng giá qua nhiều ngày đã dày lên rất nhiều, phủ trắng cảnh vật trên đỉnh Mẫu Sơn. Nhiều du khách từ Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng khi nghe tin băng tuyết xuất hiện ở Mẫu Sơn đã tìm đến tận hưởng cảnh sắc ít gặp này. Hình ảnh băng giá phủ trắng khắp nơi tạo nên khung cảnh đẹp lạ lẫm đối với nhiều du khách. Băng giá phủ trắng đỉnh Mẫu Sơn, trời lạnh giá, nhưng vẫn chưa có tuyết. Băng giá phủ trắng cây cỏ trên đỉnh Mẫu Sơn. Băng giá bám dày, phủ trắng ô tô. Người dân và du khách ùn ùn lên đỉnh Mẫu Sơn ngắm tuyết. Hiện tượng kỳ thú này được dự báo được kéo dài thêm 1,2 ngày nữa vì thế khu vực này càng ngày càng thu hút đông du khách. Theo thống kê của Phòng Quản lý khu du lịch Mẫu Sơn, ngày 23/1, Khu du lịch Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình đã thu hút hơn 2.000 lượt khách lên ngắm băng giá. Do đường nhỏ, nhiều đoạn xuống cấp, mù trời trong khi đó rất đông du khách dùng phương tiện xe ô tô, mô tô ngược núi lên Mẫu Sơn ngắm băng giá dẫn đến có những thời điểm, ở nhiều cung đường đã có hiện tượng tắc đường cục bộ. Lực lượng chức năng địa phương đã tổ chức phân luồng giao thông, chỉ dẫn xe đi lên khu du lịch theo đường ngã ba Bản Tẳng, tỉnh lộ 421 nối quốc lộ 4B. Còn xe xuống núi, từ km số 22 rẽ về đường Công Sơn, ra xã Hải Yến, tới thị trấn Cao Lộc (huyện Cao Lộc). Ngành chức năng cảnh báo, cung đường dài trên 4km lên đỉnh núi Mẫu Sơn nhỏ, hẹp, có nhiều đoạn cua gấp, thêm vào đó nhiệt độ hiện nay vẫn đang tiếp tục giảm nhanh kèm sương mù dày đặc, do băng tuyết nên đường trơn trượt gây nhiều khó khăn cho các phương tiện giao thông khi lưu thông. Do đó du khách cần chú ý lái xe an toàn khi di chuyển đến khu vực này, đi đúng phần đường và theo sự chỉ dẫn của cơ quan chức năng địa phương. Đặc biệt là không nên dừng xe giữa đường để chụp ảnh, trò chuyện... >>> Xem thêm video; Cảnh tượng “bất động” tại các sân bay châu Âu do tuyết trắng bao phủ.

