Quảng Trị sơ tán khẩn cấp 84 hộ dân đến nơi an toàn

Tối 19/9, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, qua nắm bắt tình hình, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo Công an huyện Hướng Hóa phối hợp cùng chính quyền địa phương di dời khẩn cấp 84 hộ dân ở 2 xã Húc và xã Hướng Lập đến nơi an toàn do có nguy cơ bị sạt lở núi.

Lực lượng chức năng sơ tán dân đến nơi an toàn. Được biết, lực lượng chức năng đã khẩn trương di dời 32 hộ dân ở Khu tái định cư bản Cựp, xã Hướng Lập và 52 hộ dân ở thôn Cu Dông, xã Húc đến nơi an toàn.



Tính đến 16h ngày 19/9, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức sơ tán 1.073 hộ/2.937 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập lụt cục bộ.

Do ảnh hưởng của bão số 4, tại huyện miền núi Đakrông đã có mưa lớn, nước sông Đakrông dâng cao khiến các cầu tràn trên Quốc lộ 15D, cầu tràn đường liên xã Tà Rụt- A Vao bị ngập lụt, dẫn đến các thôn trên địa bàn xã bị chia cắt cục bộ.

Trước tình hình trên, lực lượng Công an xã, Bộ đội Biên phòng đã tổ chức chốt chặn tại các điểm bị ngập lụt, đặt các biển cảnh báo, không cho người và phương tiện qua lại nguy hiểm.

