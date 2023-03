Quảng Trị: Nguy cơ mất an toàn tại một công trình đang thi công

Đây là hình ảnh mà phóng viên ghi nhận vào sáng 15/3 tại một công trình đang thi công trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng ở thị trấn Cam lộ huyện Cam Lộ. Tại đây rất nhiều hố ga dọc hai bên tuyến đường không được che chắn. Điều đáng nói đây là công trình vừa thi công, vừa khai thác, lại nằm trong khu dân cư, nhưng đơn vị thi công lại "quên" lắp đặt hệ thống rào chắn, biển bảo nguy hiểm ở các hố ga, công trình. Những hố ga này rộng và sâu nằm dọc hai bên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng đều trong tình trạng không được rào chắn, cảnh báo. Toàn bộ công trình đang thi công, nhưng không hề có một biện pháp bảo đảm an toàn. Công trình này lại nằm ngay trên tuyến đường đang khai thác và khu dân cư. Công trình được thi công trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng nối với đường Hàm Nghi. Phản ánh thông tin đến ông Hoàng Tân Cương - Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và phát triển Quỹ đất huyện Cam Lộ thì được cho biết đang đi họp ở cơ sở và đã gọi điện cho bộ phận kỹ thuật nắm sự việc. Tuy nhiên, khi được hỏi các thông tin liên quan về công trình này, ông Cương cho biết bản thân vừa chuyển công tác được 2 ngày, chưa bàn giao công việc nên sẽ thông tin sau. Thời gian qua thực trạng mất an toàn ở các công trình xây dựng vẫn xảy ra thường xuyên, vậy câu hỏi vì sao chủ đầu tư, nhà thầu dự án này vẫn xem nhẹ công tác bảo đảm an toàn?

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin! >>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội: Thi công ẩu, tường nhà đổ sập đè trúng người đi đường (Nguồn: HANOITV)

