Quảng Ninh: Khống chế tên cướp, nhiều cán bộ công an phải cách ly COVID-19

Công an thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đã tiến hành cách ly tập trung một số cán bộ, chiến sỹ công an 3 phường Hồng Hà, Cao Xanh, Hà Lầm sau khi các cán bộ này tham gia bắt một đối tượng cướp tài sản và có liên quan tới yếu tố dịch tễ COVID-19.



Trước đó, ngày 2/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh tạm giữ khẩn cấp đối với Lê Văn Duy (SN 2004, trú tại tổ 60A, khu 5, phường Cao Xanh) và Đỗ Đức Trung (SN 2004, trú tại tổ 24, khu 4B, phường Cao Xanh, TP Hạ Long) về hành vi cướp tài sản.

Thông tin ban đầu về vụ việc, chiều tối ngày 2/4/2020, anh Bùi Đình Hương (SN 1968, trú tại tổ 47, khu 5, phường Cao Thắng, TP Hạ Long) đến cơ quan Công an trình báo về việc vào lúc 16h20 chiều cùng ngày bị 2 thanh niên dùng dao đe dọa cướp 1 xe mô tô biển kiểm soát 14S1 – 213.34 tại khu 3, phường Hà Khánh, TP Hạ Long.

Đối tượng Đỗ Đức Trung và Lê Văn Duy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Hạ Long đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ và ra lệnh tạm giữ khẩn cấp 2 đối tượng là Lê Văn Duy và Đỗ Đức Trung.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng này khai nhận đã gây ra 2 vụ cướp tài sản, trong đó có vụ cướp xe mô tô của anh Bùi Đình Hương vào ngày 2/4. Chiếc xe cướp được của anh Hương bọn chúng bán cho cửa hàng mua bán xe máy Trung Hiếu ở phường Hà Tu được 8.800.000 đồng.

Trước khi cướp xe mô tô của anh Hương, chiều ngày 30/3, Trung và Duy đã gây ra một vụ cướp khác.

Để thực hiện hành vi này, Trung mượn xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu đen, BKS 14S1-2851 của Nguyễn Thanh Thảo (SN 2002, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long) là người cùng phòng trọ với đối tượng này. Khi đi Trung mang theo 1 con dao nhọn loại gấp dài 20cm và 1 bình xịt hơi cay.

Khoảng 17h ngày hôm đó, Duy điều khiển xe mô tô chở Trung đến chân dốc giao thông thuộc phường Hà Tu. Tại đây, khi thấy anh Vũ Quốc Nghĩa (SN 1973, trú tại tổ 5, khu 7, phường Hồng Hà) làm nghề chở xe ôm đang đón khách, Trung đến gần và đặt vấn đề với anh Nghĩa chở đối tượng này đến khu vực Vườn ổi, thuộc phường Cao Xanh và Duy điều khiển xe theo sau.

Đến khu vực trên lợi dụng bãi đất trống vắng người Trung đã dùng dao khống chế bắt anh Nghĩa phải đưa tiền cho hắn. Cùng lúc đó, Duy điều khiển xe đến dùng bình xịt hơi cay xịt liên tục vào mặt anh Nghĩa. Sau đó, anh Nghĩa phải lấy 700.000 đồng đưa cho 2 đối tượng này.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long đã thu giữ chiếc xe mà hai đối tượng đã cướp của anh Hương, 1 xe mô tô là phương tiện gây án, 1 con dao và 1 bình xịt hơi cay.

Quá trình điều tra vụ việc, đối tượng Đỗ Đức Trung không ở nơi cư trú mà thuê nhà trọ cùng với 5 người khác tại tổ 2, khu 1, phường Hà Khánh. Khám xét nhà trọ này, lực lượng chức năng phát hiện 1 người ở cùng có biểu hiện sốt, đau rát họng. Công an thành phố đã tổ chức cách ly tất cả cán bộ, chiến sĩ tiếp xúc trực tiếp và những người ở cùng nhà trọ.

Tối ngày 3/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh cho biết, hai trường hợp có yếu tố dịch tễ (sốt, đau rát họng) trong vụ án dùng dao đe dọa cướp xe mô tô do Công an TP Hạ Long triệt phá ngày 2/4 vừa qua đã có kết quả âm tính. Do vậy, những cán bộ công an tham gia bắt cướp tại các phường Hồng Hà, Cao Xanh, Hà Lầm không có nguy lây nhiễm virus SARS-CoV-2.