Vỏ bọc hào nhoáng của “trùm buôn siêu xe” Phan Công Khanh vừa bị bắt

Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Công Khanh (SN 1994, quê Bến Tre) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trước khi bị bắt, Phan Công Khanh hay Khanh Super từ lâu đã nổi tiếng trong giới chơi siêu xe cũng như xe phân khối lớn và thường được biết đến với cái tên "trùm buôn siêu xe" tại khu vực miền Nam. Trước đó, cơ quan điều tra tiếp nhận tin trình báo của chị LNTH (32 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) về việc Khanh lừa đảo. Theo đó, đầu tháng 4/2023, chị H mua ô tô hiệu MCLAREN, 51F-821.7... với giá 10 tỷ đồng nhưng cho chị gái ngụ ở TP Hà nội đứng tên trên hợp đồng ủy quyền chủ sở hữu đối với xe ô tô trên. Thông qua mối quan hệ xã hội, chị H quen biết Khanh nên nhờ bán dùm chiếc xe. Tháng 3/2023, Khanh nói với chị H có muốn bán thì đem xe qua Showroom của mình vì có khách muốn mua xe, chị H đồng ý. Khoảng 15h ngày 9/3, Khanh nói nhân viên tên Vinh đến nhà chị H lấy xe ô tô chạy về Showroom K Super của Khanh, trên đường Trần Hưng Đạo (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) để bán dùm. Lúc này, chị H chỉ giao xe ô tô 51F-821.7... mà không giao giấy tờ xe. Đến ngày 23/5, do cần tiền trả nợ và chuộc xe Mercedes G63 (chưa có biển số) mà trước đây cầm cố nên Khanh nói dối với chị H đưa giấy tờ chiếc MCLAREN để khách xem. Tuy nhiên, thực tế không có khách nào đến Showroom để xem mua xe MCLAREN. "Tôi làm như vậy là để lấy được bản chính giấy tờ chiếc xe thì mới cầm được để vay tiền"- Khanh khai. Tin là thật, trưa 23/5, chị H đến Showroom đưa giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy đăng kiểm xe ô tô 51F – 821.70 (bản chính) cho Khanh. Đến 15h chiều cùng ngày, Khanh đưa xe ô tô 51F – 821.70 cùng toàn bộ giấy tờ xe này cho Mohamach Da Pha (27 tuổi, ngụ An Giang, là cộng tác viên trong Showroom của Khanh) đem chiếc xe này đi cầm lấy hai tỷ đồng đưa cho Khanh. Mohamach Da Pha gọi điện thoại cho Đặng Minh H (32 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để thế chấp chiếc MCLAREN để vay số tiền hai tỷ đồng. Công an xác định, Pha biết rõ Khanh nói dối nhưng vẫn làm theo. Số tiền sau đó được dùng để chuộc chiếc xe mà Khanh cầm cố trước đó. Sau đó, chị H liên tục nhắn tin yêu cầu Khanh trả lại giấy tờ và xe nhưng Khanh không trả lời. Chị H đến Showroom K Super tìm hiểu thì được biết Khanh đang thiếu nợ rất nhiều nên tố cáo lên công an. Theo tìm hiểu, dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Khanh đã là người đại diện pháp luật của Công ty K-Supper ở Sài Gòn - một công ty chuyên kinh doanh ô tô hạng sang có tiếng và sở hữu một showroom ở số 6 đường Trần Hưng Đạo (TP HCM). Phan Công Khanh cùng từng là tay chơi bóng chuyền "khét tiếng" và được mệnh danh là "vua bóng chuyền phủi" với chiều cao 1m8 và ngoại hình ưa nhìn. Giai đoạn 2008 - 2015, Khanh đã thi đấu chuyên nghiệp cho đội tuyển Bến Tre và TP HCM. Năm 2014, Khanh được gọi lên đội tuyển quốc gia nhưng sau đó đã giã từ sự nghiệp bởi chấn thương dây chằng ngón tay. Từ đó, Khanh đã bắt đầu sự nghiệp mua bán siêu xe của mình. Năm 2015, Phan Công Khanh chuyển hướng kinh doanh mua bán xe mô tô và bắt đầu tiếp xúc với siêu xe từ năm 2016 với chiếc xe đầu tiên là Ford Mustang. Theo chia sẻ trên trang Youtube cá nhân, gia đình Công Khanh từng rất khó khăn và mức lương khi thi đấu bóng chuyền chỉ tầm 5-6 triệu. Tuy nhiên, vì đam mê với xe nên ban đầu Công Khanh đã mua đi bán lại xe rồi mới dần phát triển. Trên các trang mạng xã hội, Phan Công Khanh thường xuyên chia sẻ các hình ảnh, video giới thiệu hàng loạt siêu xe không chỉ đắt đỏ mà còn hiếm có. Khanh là một trong những dân buôn thường xuyên có được những siêu xe đầu tiên ở Việt Nam nên được nhiều người biết đến. Phan Công Khanh chia sẻ trên mạng về bộ siêu tập siêu xe của mình đều là những mẫu xe hạng sang Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Porsche... cùng hàng loạt xe phân khối lớn. Đầu năm 2023, trên trang cá nhân của mình, Phan Công Khanh đã chia sẻ hình ảnh chiếc Lamborghini Aventador Roadster là "ước mơ của rất nhiều người chơi xe, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới" với giá khi về Việt Nam là khoảng 30 tỷ đồng. Mới đây, Phan Công Khanh vẫn tiếp tục đăng video giới thiệu chiếc xe mà theo Khanh đây là một trong những siêu xe giá trị nhất ở Việt Nam thời điểm hiện tại, "biệt thự di động" Rolls Royce Phantom VIII với tổng trị giá lên đến 70 tỷ đồng. Cùng với đó, Phan Công Khanh cũng có mối quan hệ tốt không chỉ với những đại gia "chơi xe" khét tiếng như Cường Đô La, Minh Nhựa... mà còn với nhiều nghệ nghệ sĩ tiếng tăm như Đàm Vĩnh Hưng, BinZ, Tuấn Hưng... Không chỉ nổi tiếng với những chiếc xe độc nhất thế giới, giá trị cao được mang về Việt Nam sớm nhất, Phan Công Khanh còn thường xuyên đăng tải những bài viết làm từ thiện, giấy chứng nhận của cơ quan chức năng khi xây nhà cho người dân.

