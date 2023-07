Công viên Chu Văn An sau 7 năm quy hoạch vẫn ngổn ngang

Dự án công viên Chu Văn An thuộc địa giới hành chính xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì (Hà Nội) được phê duyệt quy hoạch bởi Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội và UBND huyện Thanh Trì vào năm 2009. Theo đó, tổng diện tích công viên là 90ha bao gồm 2 phân khu. Hai khu gồm: Một là khu tưởng niệm, gồm các công trình tưởng niệm, bảo tàng, nơi hội thảo và các di tích liên quan… Cùng với Đình Ngoại, chùa Quang Ân, khu tưởng niệm sẽ tạo nên một quần thể công trình văn hóa, kiến trúc, di tích lịch sử truyền thống… Hai là khu vực phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí của nhân dân và khách du lịch, với cảnh quan môi trường... Đến năm 2016, dự án điều chỉnh cục bộ xuống tổng diện tích khoảng 55ha. Theo đúng tiến độ được sửa đổi bổ sung, công viên Chu Văn An sẽ được hoàn thành vào quý I/2020. Tuy nhiên, theo ghi nhận, đến nay công viên Chu Văn An mới chỉ hoàn thiện một phần đường nội bộ, cỏ cây mọc um tùm khắp các bãi đất trống, lối vào bị chặn bằng những ống cống.Nhiều nắp cống trong công viên đã bị mất, được che đậy một cách sơ sài, không rào chắn, không tín hiệu, gây nguy hiểm cho người qua lại. Nhiều nơi trở thành bãi tập kết rác thải gây ô nhiễm. Đặc biệt, trong khu vực công viên cũng “mọc” lên nhiều sân bóng cỏ nhân tạo. Và một phần diện tích khác thì được trưng dụng thành bãi dạy lái xe ôtô, xe máy. Những khu đất giáp các hồ nước được người dân tận dụng trồng cây hoa màu. Như vậy sau 7 năm công bố quy hoạch, công viên Chu Văn An vẫn chưa thể đi vào hoạt động. Công viên là hạng mục công cộng quan trọng, được chú trọng khi quy hoạch khu đô thị. Nó được ví như "lá phổi xanh", điều hoà không khí, hạn chế ô nhiễm môi trường, tăng cường sức khoẻ cho cộng đồng dân cư. Nhưng thực tế trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhiều dự án công viên cây xanh đang bị bỏ hoang, lãng phí. >>> Mời độc giả xem thêm video Độc đáo công viên được đúc hoàn toàn bằng thủy tinh:

