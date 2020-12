Quảng Ninh: Bắt cặp vợ chồng điều hành 3 cơ sở mại dâm

(Kiến Thức) - Cả 3 cơ sở mại dâm vừa bị lực lượng công an triệt phá tại TP Móng Cái đều do đối tượng Nguyễn Văn Độ cùng vợ điều hành. Các đối tượng là gái bán dâm có tuổi đời còn rất trẻ, chủ yếu là từ 18-24 tuổi, cá biệt có trường hợp là người chưa thành niên (dưới 18 tuổi).

Mới đây, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết lực lượng chức năng đã triệt phá thành công 3 tụ điểm chứa và tổ chức mua bán dâm tại TP Móng Cái, do vợ chồng Nguyễn Văn Độ (SN 1968, trú tại xã Hải Xuân, TP Móng Cái) cầm đầu.



Cụ thể, kiểm tra tại quán karaoke Thái Độ thuộc thôn 5, xã Hải Xuân, TP Móng Cái, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng VIP2 (tầng 2) có một đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm, phát hiện tại phòng ngủ tầng 4 có 1 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm.

Căn cứ tài liệu ban đầu thu thập được, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy bắt quả tang đối với Trần Thị Thái (SN 1976, trú tại thôn 9, xã Hải Xuân, Móng Cái, là chủ quán karaoke Thái Độ) về hành vi Chứa mại dâm và Nguyễn Đình Lâm (SN 1994, trú tại thôn 1, xã Hồng Thái Tây, Đông Triều, quản lý karaoke Thái Độ) về hành vi chứa mại dâm.

Các đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án đấu tranh tụ điểm mại dâm tại thành phố Móng Cái.

Khám xét khẩn cấp quán Karaoke Thái Độ, lực lượng Công an thu giữ nhiều bao cao su chưa qua sử dụng. Điều tra mở rộng, cơ quan Công an bắt khẩn cấp thêm 2 đối tượng là Nguyễn Văn Độ (SN 1968, HKTT tại thôn 9, xã Hải Xuân, TP Móng Cái) và Trần Văn Biển (SN 1989, HKTT tại thôn Đình Ngọ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng) về hành vi Chứa mại dâm.

Tại số nhà 136 đường Trần Nhân Tông, thôn 9, xã Hải Xuân, TP Móng Cái, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã phát hiện trong phòng số 02, tầng 1 của quán có 1 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Căn cứ tài liệu ban đầu thu thập được, lực lượng chức năng bắt quả tang đối với Bùi Quí Hiệp (SN 1993, trú tại số 35, phố Chương Mỹ, phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về hành vi Chứa mại dâm. Quá trình kiểm tra đã thu giữ nhiều bao cao su chưa sử dụng, 1 cuốn sổ ghi chép việc mua bán dâm.

Tại nhà của đối tượng Vũ Đức Hải (SN 1988; HKTT xóm 4, xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình, hiện trú tại thôn 9, xã Hải Xuân, TP. Móng Cái) Phòng CSĐT tội phạm về ma túy bắt quả tang 1 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm là Lò Thị H (sinh ngày 26/3/2003, trú tại tỉnh Lai Châu) bán dâm cho Đinh Văn Láu, sinh năm 1985, trú tại thôn Đá Đỏ, xã Đá Đỏ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Căn cứ tài liệu ban đầu thu thập được, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã bắt Vũ Đức Hải hành vi Chứa mại dâm và Đinh Văn Láu về hành vi Mua dâm người chưa thành niên”.

Các đối tượng khai nhận trung bình mỗi lượt bán dâm cho khách với giá 250.000đ/lượt, sau khi cắt 50% thì mỗi lượt bán dâm các đối tượng sẽ được chủ chia cho số tiền là 120.000 đồng.

Hiện nay, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ để xử phạt hành chính 18 trường hợp trên về hành vi Bán dâm.

