Quảng Ngãi: Toàn cảnh vụ xe tải đâm vào nhà dân, 2 người thiệt mạng

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 14h30 ngày 21/7, tại Km 1077+750, trên quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Xe tải mang BKS 95C-006.11 chạy trên Quốc lộ 1A (hướng Nam - Bắc), đến địa điểm trên thì bất ngờ lao lên vỉa hè, đâm vào nhà dân ven đường. Vụ tai nạn khiến bà C. (78 tuổi) đang ngồi trên vỉa hè và bà N. (40 tuổi, cùng trú thị trấn Mộ Đức) đang đứng gần lề đường tử vong. Một người đàn ông điều khiển xe máy trên đường bị thương và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ngay sau khi gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng, tài xế điều khiển phương tiện đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo nhiều nhân chứng, tài xế ước chừng khoảng 50 tuổi mau chóng mở cửa xe và bỏ chạy nhanh theo hướng về ngã tư Đồng Cát. Nhận được tin báo, Công an huyện Mộ Đức cùng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Cơ quan công an cũng tiến hành phong tỏa các tuyến đường để tìm kiếm người điều khiển phương tiện. Một nguồn tin cho hay, qua điện thoại di động bị hỏng bỏ lại trên xe, công an xác định tài xế điều khiển phương tiện tên Đ.C (trú TP. Quảng Ngãi). Hiện cơ quan công an vận động người nhà liên lạc với tài xế C. và đưa người này đến cơ quan công an làm việc, phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Được biết, trước đó vài ngày, tài xế C. vào tỉnh Hậu Giang mua xe tải trên. Sau khi hoàn tất các thủ tục công chứng, tháo biển số theo quy định thì tài xế này điều khiển phương tiện về Quảng Ngãi, đến địa phận trên thì gây tai nạn.

>>> Mời độc giả xem thêm video Cô bé 5 tuổi cứu mẹ và bản thân thoát khỏi tai nạn thảm khốc:

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 14h30 ngày 21/7, tại Km 1077+750, trên quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Xe tải mang BKS 95C-006.11 chạy trên Quốc lộ 1A (hướng Nam - Bắc), đến địa điểm trên thì bất ngờ lao lên vỉa hè, đâm vào nhà dân ven đường. Vụ tai nạn khiến bà C. (78 tuổi) đang ngồi trên vỉa hè và bà N. (40 tuổi, cùng trú thị trấn Mộ Đức) đang đứng gần lề đường tử vong. Một người đàn ông điều khiển xe máy trên đường bị thương và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ngay sau khi gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng , tài xế điều khiển phương tiện đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo nhiều nhân chứng, tài xế ước chừng khoảng 50 tuổi mau chóng mở cửa xe và bỏ chạy nhanh theo hướng về ngã tư Đồng Cát. Nhận được tin báo, Công an huyện Mộ Đức cùng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Cơ quan công an cũng tiến hành phong tỏa các tuyến đường để tìm kiếm người điều khiển phương tiện. Một nguồn tin cho hay, qua điện thoại di động bị hỏng bỏ lại trên xe, công an xác định tài xế điều khiển phương tiện tên Đ.C (trú TP. Quảng Ngãi). Hiện cơ quan công an vận động người nhà liên lạc với tài xế C. và đưa người này đến cơ quan công an làm việc, phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Được biết, trước đó vài ngày, tài xế C. vào tỉnh Hậu Giang mua xe tải trên. Sau khi hoàn tất các thủ tục công chứng, tháo biển số theo quy định thì tài xế này điều khiển phương tiện về Quảng Ngãi, đến địa phận trên thì gây tai nạn.

>>> Mời độc giả xem thêm video Cô bé 5 tuổi cứu mẹ và bản thân thoát khỏi tai nạn thảm khốc: