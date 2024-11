Quảng Ngãi: Lật thuyền đánh cá, vợ chồng ngư phủ tử nạn thương tâm

Sáng ngày 06/11, ông Bùi Văn Lý, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật thuyền đánh cá khiến hai vợ chồng tử vong.

Sự việc xảy ra vào khuya 5/10, ngay khi nhận thông tin, chính quyền thị xã Đức Phổ và xã Phổ Khánh đã có mặt trực tiếp động viên, hỗ trợ gia đình gặp nạn.

Trước đó, trong đêm 5/11, ông Phạm Xuân C. (61 tuổi) và bà Nguyễn Thị B. (56 tuổi, là vợ ông C.), cả hai ở xã Phổ Khánh lái thuyền đi đánh cá ở đầm An Khê, thuộc xã Phổ Khánh.

Đầm nước ngọt An Khê (thị xã Đức Phổ), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tuệ Minh

Trong lúc đánh cá, 2 vợ chồng ông C. bị lật ghe rớt xuống nước mất tích. Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm.

Đến lúc 20h30’ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã vớt được thi thể vợ chồng ông C. và bà B. lên bờ bàn giao cho gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

“Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương phối hợp với các ngành chức năng thị xã Đức Phổ đã đến thăm hỏi, hỗ trợ cho gia đình nạn nhân".

Hoàn cảnh gia đình ông C. có 6 người con. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ”, ông Trần Duy Khánh thông tin.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi - Võ Thanh An cho biết, sau khi nhận thông tin hai vợ chồng đánh cá lật ghe trên đầm An Khê tử vong, đơn vị có kế hoạch thăm hỏi và hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

