Quảng Ngãi: Khởi tố Giám đốc doanh nghiệp gian lận trong đấu thầu

Ngày 15/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bị can N.T.V (sinh năm 1978, trú tại phường Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi) về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH-CN (nay là Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ) trực thuộc Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi.

Ông N.T.V là Giám đốc Công ty TNHH sản xuất TM DV H.V đã có hành vi gian lận trong việc đấu thầu đối với gói thầu mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH-CN Quảng Ngãi gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

