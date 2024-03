Nạo vét hồ lớn nhất Đà Nẵng, bùn chưa biết đổ đi đâu

Công viên 29/3 nằm ở mặt tiền hai con đường lớn là Điện Biên Phủ và Nguyễn Tri Phương, ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Với hồ nước rộng, mật độ cây xanh dày đặc, nhiều cây cổ thụ to lớn, rợp bóng mát, Công viên 29/3 được mệnh danh là 'lá phổi xanh' của Đà Nẵng. Đây là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi và người dân thành phố. Với diện tích mặt hồ 106.301m2, hồ nước tại Công viên 29/3 được xem là hồ điều tiết lớn nhất ở trung tâm TP Đà Nẵng. Mới đây, UBND TP. Đà Nẵng đã đề xuất đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo công viên 29/3 với tổng mức đầu tư hơn 673 tỉ đồng. Theo đó, dự án cải tạo, nâng cấp công viên 29/3 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư, dự kiến sẽ khởi công vào tháng 6/2024. Một trong các hạng mục của dự án là nạo vét toàn bộ bùn trong lòng hồ. Dự kiến khối lượng bùn nạo vét khi cải tạo dự án hơn 100.000m3. Phương án được đề xuất là sẽ dùng phương tiện hút cạn nước lòng hồ, sau đó nạo vét bùn chở đi đổ. Tuy nhiên, đến nay các đơn vị chức năng vẫn đang loay hoay chưa tìm được bãi thải để đổ hàng trăm ngàn khối bùn nạo vét từ lòng hồ công viên. Lý do là bùn nạo vét ở lòng hồ không đủ điều kiện quy định để nhận chìm. Bùn này cũng không thể mang đổ ở bãi rác Khánh Sơn. Chủ đầu tư đã tính đến phương án khảo sát các mỏ đá sau khai thác, đang hoàn thổ để tìm vị trí đổ. Nếu không tìm được chỗ đổ thải bùn sau khi nạo vét hồ công viên 29/3 thì dự án cải tạo, nâng cấp công viên hơn 673 tỷ đồng gần như chưa thể khởi công. Trong khi đó, đây là dự án cần thiết để tạo cảnh quan, điểm nhấn kiến trúc, không gian xanh phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân thành phố. Được biết, Dự án nâng cấp, cải tạo Công viên 29/3 có tổng mức đầu tư hơn 673 tỷ đồng, trong đó phần xây lắp hơn 271 tỷ đồng, đền bù hơn 297 tỷ đồng. Dự án có diện tích sử dụng đất gần 190.000m2 và diện tích thu hồi đất gần 3.000m2. Dự án sẽ xây lắp mới công trình kiến trúc chiếc nhẫn hòa bình, xây mới cổng đường Nguyễn Tri Phương nằm tại phía nam của công trình kiến trúc Chiếc nhẫn hòa bình, khu vệ sinh công cộng đồng thời, cải tạo, nâng cấp, làm mới nhiều hạng mục. >>> Mời độc giả xem thêm video Tiến độ dự án bất động sản hàng hiệu tại TP. Hồ Chí Minh (Nguồn: VTV24):

