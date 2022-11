Quảng Ngãi: Hàng loạt cơ sở karaoke, massage bị đình chỉ hoạt động

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage

Qua quá trình kiểm tra, rà soát hơn 1.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng chức năng phát hiện 129 cơ sở có nguy cơ về cháy nổ. Qua đó, đã ra quyết định đình chỉ hoạt động 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage và tạm đình chỉ hoạt động 3 cơ sở kinh doanh karaoke.

Lực lượng chức năng kiểm tra

Cụ thể, đình chỉ hoạt động khu vực kinh doanh dịch vụ karaoke và massage tại tầng 2 của Khách sạn Ninh Thọ, phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi), với hành vi đưa cơ sở đi vào hoạt động khi chưa được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC. Trước đó, cơ sở này đã bị xử lý hành chính 23 triệu đồng và tạm đình chỉ hoạt động.

Tạm đình chỉ hoạt động 3 trường hợp, gồm: Cơ sở kinh doanh karaoke Hoàng Vũ, karaoke Tuấn Thịnh 2, Karaoke Tuấn Thịnh 3, phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi), với hành vi đưa cơ sở đi vào hoạt động khi chưa được chưa thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC.

Đồng thời, lập biên bản vi phạm và xử phạt hành chính 6 cửa hàng xăng dầu, gas vì vi phạm các quy định trong việc phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ

Thượng tá Nguyễn Văn Hùng - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết, trong thời gian tới, lực lượng công an toàn tỉnh sẽ triển khai quyết liệt công tác kiểm tra an toàn PCCC và CNCH, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng theo chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh; chấm dứt việc xảy ra cháy, nổ do nguyên nhân chủ quan.