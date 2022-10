Quảng Ngãi: Chạy đua với thời gian tìm kiếm nạn nhân thuỷ điện Kà Tinh

Thiết bị bay không người lái (flycam) được huy động để hỗ trợ tìm kiếm kỹ sư mất tích trong vụ sạt lở thuỷ điện Kà Tinh, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Flycam được các lực lượng chức năng sử dụng để hỗ trợ cho công cuộc tìm kiếm nạn nhân mất tích từ chiều tối 10/10. Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân Nguyễn Nhật Nam. Flycam bay dọc suối Kà Tinh để tìm kiếm ở các khu vực khả nghi và lực lượng cứu hộ chưa tiếp cận đến. Ngoài ra, lực lượng cứu nạn cứu hộ với đội người nhái được huy động lặn xuống suối Hà Doi và Kà Tinh để tìm kiếm nạn nhân. Để công tác cứu nạn cứu hộ đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng phải dùng dây thừng buộc vào người các người nhái để giữ an toàn trong quá trình lặn xuống đáy suối tìm nạn nhân. Đồng thời, nhiều dây thừng được giăng ngang qua hai bên bờ để tạo thành những “phao cứu sinh” khi có sự cố cần thiết. Đội người nhái lặn tìm kiếm xung quanh hai bên bờ suối và các điểm khả nghi. Ngày 15/10, thời tiết đã ngừng mưa thuận lợi hơn cho công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Máy đào công suất lớn được huy động để đưa bùn, đất từ hầm chứa tuabin của nhà máy thuỷ điện, khu vực nghi nạn nhân mất tích. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn hút cạn nước hầm tuabin nhà máy thuỷ điện để tìm kiếm nạn nhân. Trước đó, chó nghiệp vụ cũng đã được huy động tìm kiếm nạn nhân mất tích. Các lực lượng chức năng chạy đua với thời gian, triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích xuyên đêm. Những chiến sĩ tranh thủ chợp mắt lấy lại sức để tiếp tục công việc. Trời càng về đêm, nhiệt độ giảm xuống, bùn nước thêm lạnh, điều kiện thiếu ánh sáng đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tranh thủ nghỉ ngơi để lấy sức tiếp tục triển khai tìm kiếm.

Thiết bị bay không người lái (flycam) được huy động để hỗ trợ tìm kiếm kỹ sư mất tích trong vụ sạt lở thuỷ điện Kà Tinh, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Flycam được các lực lượng chức năng sử dụng để hỗ trợ cho công cuộc tìm kiếm nạn nhân mất tích từ chiều tối 10/10. Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân Nguyễn Nhật Nam. Flycam bay dọc suối Kà Tinh để tìm kiếm ở các khu vực khả nghi và lực lượng cứu hộ chưa tiếp cận đến. Ngoài ra, lực lượng cứu nạn cứu hộ với đội người nhái được huy động lặn xuống suối Hà Doi và Kà Tinh để tìm kiếm nạn nhân. Để công tác cứu nạn cứu hộ đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng phải dùng dây thừng buộc vào người các người nhái để giữ an toàn trong quá trình lặn xuống đáy suối tìm nạn nhân. Đồng thời, nhiều dây thừng được giăng ngang qua hai bên bờ để tạo thành những “phao cứu sinh” khi có sự cố cần thiết. Đội người nhái lặn tìm kiếm xung quanh hai bên bờ suối và các điểm khả nghi. Ngày 15/10, thời tiết đã ngừng mưa thuận lợi hơn cho công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Máy đào công suất lớn được huy động để đưa bùn, đất từ hầm chứa tuabin của nhà máy thuỷ điện, khu vực nghi nạn nhân mất tích. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn hút cạn nước hầm tuabin nhà máy thuỷ điện để tìm kiếm nạn nhân. Trước đó, chó nghiệp vụ cũng đã được huy động tìm kiếm nạn nhân mất tích. Các lực lượng chức năng chạy đua với thời gian, triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích xuyên đêm. Những chiến sĩ tranh thủ chợp mắt lấy lại sức để tiếp tục công việc. Trời càng về đêm, nhiệt độ giảm xuống, bùn nước thêm lạnh, điều kiện thiếu ánh sáng đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tranh thủ nghỉ ngơi để lấy sức tiếp tục triển khai tìm kiếm.