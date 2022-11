Quảng Ngãi: Xuất hiện bụi và mùi hôi, khét bất thường

Ngày 1/11, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Võ Văn Đồng xác nhận: Người dân các xã Bình Hải, Bình Trị có phản ánh tình trạng bụi mịn và mùi hôi, khét xuất hiện tại địa phương trong những ngày qua. Huyện đã nắm thông tin và sẽ cử lực lượng kiểm tra.

Bụi giống tro xỉ có nhiều màu tấp vào nhà dân

Liên tục hai ngày qua, gió lớn cuốn theo bụi giống tro xỉ có nhiều màu tấp vào nhà hàng trăm hộ dân xã Bình Trị và Bình Hải , huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). Không chỉ có bụi bẩn vương vãi khắp nơi, người dân nơi đây còn ngửi thấy mùi hôi rất khó chịu.

Người dân cho biết bụi có dạng như cát mịn, pha vào nước không tan. Nhiều nhất là tối 30/10, từ tối 31/10 đến sáng 1/11, bụi vẫn còn nhưng ít hơn những ngày trước đó.

Bụi được gom lại

Không chỉ xã Bình Trị, khoảng 500 hộ dân thôn Vạn Tường, xã Bình Hải cũng chịu chung tình trạng này. Theo người dân ngoài mùi hôi khét thì lớp bụi mịn bám vào nhà rất chắc, khi quét gom lại và sờ vào thì thấy đặc quánh. Cho vào lọ nước thì lắng đọng bên dưới như bột tro hoặc đá.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Trị Ngô Công Cung thông tin, xã có 5 thôn thì 3 thôn ghi nhận tình trạng bụi, mùi hôi là An Lộc, An Lộc Nam và An Lộc Bắc. “UBND xã đang làm văn bản báo cáo huyện Bình Sơn đề nghị huyện và các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân”, ông Ngô Công Cung cho hay.

Ông Võ Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn xác nhận: Hai ngày qua có xảy ra hiện tượng bụi giống tro xỉ có nhiều màu kèm theo mùi khét trên địa bàn xã Bình Trị và Bình Hải. Tuy nhiên, nguyên nhân từ đâu, địa phương chưa nắm rõ.

“Để giải tỏa lo lắng cho người dân, tôi đã yêu cầu lãnh đạo Phòng TN&MT phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra thực tế các nhà máy đóng trên địa bàn để làm rõ nguyên nhân”, ông Đồng thông tin.