Quảng Ngãi: Cán bộ công an vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn giao thông

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cán bộ công an do vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Theo đó, tại Quyết định số 74/QĐ-XPHC, Chủ tịch UBDN tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định xử phạt đối với ông V.V.Ng (sinh năm 1986, trú tổ 1, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, nghề nghiệp công an), số tiền 46 triệu đồng.

Trong đó, phạt tiền 35 triệu đồng với lỗi điều khiển xe ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt 0,4miligam/lít khí thở; phạt tiền 11 triệu đồng lỗi điều khiển phương tiện không đi đúng phần đường gây tai nạn giao thông.

Đồng thời, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi tạm giữ phương tiện đối với xe ô tô BKS 76A-059.xx để đảm bảo thi hành quyết định xử phạt.

Trước đó, vào lúc 16 giờ 50 ngày 11/6, trước số nhà 260 đường Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi, ông V.V.Ng điều khiển xe ô tô BKS 76A-059.xx vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đi không đúng phần đường gây tai nạn giao thông . Kết quả đo nồng độ cồn trong hơi thở ông Ng là 1,272mg/l.