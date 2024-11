Nặng nợ vay, Tơ lụa Quảng Nam bị ngân hàng rao bán tài sản

Theo thông tin đăng tải công khai trên website Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam, tính tới ngày 31/8/2024, Công ty cổ phần Tơ Lụa Quảng Nam bị bêu tên chậm đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.



Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Tơ Lụa Quảng Nam (Tơ Lụa Quảng Nam) có địa chỉ tại Cụm CN - TTCN Tân An, 28 đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ngành nghề kinh doanh chính là Sản xuất vải dệt thoi; Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm từ tơ tằm, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ); Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp.

Tơ Lụa Quảng Nam có vốn điều lệ là 151 tỷ đồng, được sáng lập bởi 3 cá nhân là ông Lê Thái Vũ, ông Lê Ngọc Phú, ông Lê Thái Dương. Trong đó chỉ có ông Lê Thái Vũ góp vốn 57,6% vốn. Hiện tại, ông Lê Thái Vũ (SN 1972) là đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Thua lỗ nhiều năm, ăn mòn vốn chủ

Trong 2 năm qua, Tơ Lụa Quảng Nam đều báo lỗ do gánh nặng chi phí giá vốn, theo đó lỗ lũy kế tại ngày cuối năm 2023 ở mức 131,6 tỷ đồng, ăn mòn vốn chủ về chỉ còn 19 tỷ đồng.

Theo số liệu từ BCTC, doanh thu năm 2023 của Tơ Lụa Quảng Nam tăng 42% so năm trước đó lên mức 36,8 tỷ đồng nhưng chi phí giá vốn lên đến 45 tỷ khiến Tơ Lụa Quảng Nam lỗ gộp 8,1 tỷ đồng, cải thiện hơn so với con số lỗ gộp 20 tỷ đồng của năm trước.

Đáng nói thì chi phí bán hàng cùng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh lên 11,3 tỷ đồng từ mức 6,8 tỷ đồng của năm trước khiến Tơ Lụa Quảng Nam lỗ đến 20 tỷ đồng trong năm 2023.

Tài sản tại thời điểm cuối năm 2023 tăng nhẹ lên 124,6 tỷ đồng, tiền mặt hơn 3,1 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng gấp đôi so đầu năm lên hơn 29 tỷ đồng. Khoản nợ phải trả tăng mạnh từ 95 tỷ đồng lên 105 tỷ đồng, tất cả đều là nợ ngắn hạn, chiếm đa số 91 tỷ đồng là vay nợ tài chính ngắn hạn.

Dòng tiền hoạt động kinh doanh âm hơn 15 tỷ đồng, năm trước âm hơn 38 tỷ đồng. Đáng nói doanh nghiệp có khoản chi khác cho hoạt động kinh doanh đến 12,6 tỷ đồng. Năm qua, Tơ Lụa Quảng Nam có thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 12,85 tỷ đồng. Sau cùng, doanh nghiệp ghi nhận lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh âm gần 2,45 tỷ đồng trong khi năm trước âm hơn 29 tỷ đồng.

LPBank rao bán loạt tài sản đảm bảo nhằm thu hồi nợ vay

Liên quả đến các khoản nợ, đầu năm 2024, Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Đà Nẵng (nay là Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam) đã có thông báo bán tài sản đảm bảo của Công ty cổ phần Tơ Lụa Quảng Nam gồm: xe ô tô con nhãn hiệu Mercedes-Benz và 2 thửa đất cùng các công trình trên 2 thửa đất, nhằm thu hồi nợ vay.

Cụ thể, tài sản đấu giá thứ nhất là xe ô tô con nhãn hiệu Mercedes-Benz, có màu đen. Trong đó, xe có biển kiểm soát số 92A-092.77 và giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 018347 do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam cấp ngày 14/09/2017. Tên chủ sở hữu xe ô tô là CTCP Tơ Lụa Quảng Nam.

Tài sản đấu giá thứ hai là thửa đất và tài sản gắn liền với đất của bên thế chấp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 289196 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam cấp ngày 26/07/2018.

Công trình xây dựng trên đất có tên là Khu sản xuất, trưng bày sản phẩm tơ tằm truyền thống. Cụ thể, công trình bao gồm: nhà truyền thống, nhà uống trà, nhà thủ công mỹ nghệ, nhà dệt cửu, nhà cà phê, nhà kéo sợi thủ công…

Tài sản đấu giá thứ ba là tài sản sắn liền với đất của bên thế chấp theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 289195 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam cấp ngày 26/07/2018. Thửa đất số 07, tờ bản đồ số 35, có địa chỉ tại phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Thửa đất, có diện tích là 20.903 m2 với hình thức sử dụng riêng và mục đích sử dụng là đất thương mại, dịch vụ. Trong đó, thửa đất có thời hạn sử dụng đến ngày 01/8/2056, với nguồn gốc sử dụng được nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm.

Trên thửa đất có công trình xây dựng, với tên công trình là Khu sản xuất, trưng bày sản phẩm tơ tằm truyền thống.