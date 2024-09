Xe bán tải cán chết học sinh - ám ảnh tai nạn trong sân trường

Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) xác nhận đã tạm giữ hình sự đối với ông L.V.N. (32 tuổi, trú xã Ea Sin) để làm rõ việc lái xe trong sân trường tông một học sinh lớp 2 tử vong. Phía cơ quan công an đang xác minh để sớm khởi tố vụ án theo quy định pháp luật. Qua nắm bắt, vị phụ huynh này mới lấy bằng lái được 3 tháng. Trước đó, khoảng 6h40 ngày 16/9, ông N. điều khiển xe bán tải chở con đi học tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Bùi Thị Xuân (xã Ea Sin). Do trời mưa nên ông N. lái thẳng xe vào sân trường. Khi lùi xe, do thiếu quan sát, ông N. đã tông vào 3 học sinh đang đội chung chiếc ô đi vào sân trường. Hậu quả, một nữ sinh tử vong tại chỗ, 2 học sinh khác bị xây xát nhẹ và ảnh hưởng tâm lý. Một phụ nữ lùi ô tô bất cẩn khiến nữ sinh lớp 6 tử vong trong sân trường: Chiều 28/9/2023, thông tin từ Ban giám hiệu Trường THCS Thanh Dương, huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết một học sinh lớp 6 của trường vừa tử vong do một người lùi ô tô trong sân trường. Thông tin ban đầu, khoảng 11h30 sáng cùng ngày, bà N.T.H. đến Trường THCS Thanh Dương đón con. Lúc này, do chồng bà H. đã đón con về trước đó nên bà H. chạy ô tô vào trường để quay đầu xe. Quá trình quay đầu, ô tô của bà H. bất ngờ lùi đâm trúng xe máy của mẹ con cháu B.Tr. - học sinh lớp 6C - ngay phía sau. Cú tông mạnh khiến cháu Tr. ngã văng vào tường nhà bảo vệ. Sau khi xảy ra tai nạn, mẹ cháu bé cùng người dân đưa cháu đi cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi. Được biết, bà H. đang là giáo viên một trường THPT ở Thanh Chương. Bà H. mới học lái xe được khoảng một tháng. Giáo viên lùi xe trong sân trường, 1 học sinh tử vong: Khoảng 10h ngày 19/4/2018, tại trường tiểu học Bó Nhàng 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm, làm 1 học sinh tử vong tại chỗ. Theo đó, một giáo viên trong điều khiển ô tô có BKS 26A - 054.29 tại sân trường, khi xe đi lùi, do đạp ga mạnh, không làm chủ được tốc độ và tay lái nên phần đuôi xe đã đâm vào hai học sinh là cháu Sồng A Linh và Trần Tuấn Anh, đều sinh năm 2011, cùng trú tại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ. Hậu quả làm hai cháu bé bị thương nặng phải đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, cháu Sồng A Linh đã tử vong tại bệnh viện. Cháu Trần Tuấn Anh bị gãy chân. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Vân Hồ đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. Sở Giáo dục Đào tạo Sơn La đã thành lập đoàn công tác về huyện Vân Hồ nắm tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Học sinh bị taxi chở Hiệu trưởng tông gãy chân trong sân trường: Ngày 1/12/2016, bà Tạ Thị Bích Ngọc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) và Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hương gọi taxi đưa bà Ngọc đi khám tại Bệnh viện Việt Đức. Khám xong, cả hai lên taxi BS: 30A – 702.54 do ông Trần Quốc Tuấn điều khiển chở về trường. Về đến cổng sau, bà Hương điện thoại cho bảo vệ trường mở cửa để taxi đi vào. Khi vào đến sân trường, xe taxi tông trúng em Trần Chí Kiên đang chơi đùa chạy về phía đầu xe. Vụ việc xảy ra, tài xế dừng lại để bà Ngọc đi thẳng vào phòng Hội đồng; còn bà Hương dìu cháu Kiên và cùng bảo vệ đưa lên phòng chức năng để thăm khám. Lái xe taxi sau đó do chưa biết hậu quả nên đi ra khỏi trường. Vụ tai nạn khiến em Kiên gãy chân. Tuy nhiên, bà Ngọc không thừa nhận xe chở mình gây tai nạn cho học sinh. Bà phát phiếu thăm dò ý kiến để mượn danh tập thể che giấu vi phạm của mình. Vụ việc chỉ dần sáng tỏ khi các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh. >>> Xem thêm video: Tài xế Audi đánh tài xế taxi bất tỉnh chỉ vì va chạm nhẹ.

