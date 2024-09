Quảng Nam: Bắt giam nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ vật liệu nổ

Trước đó ngày 3/8, Tổ công tác thuộc Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt quả tang nhóm đối tượng đang sử dụng trái phép vật liệu nổ nhồi vào các lỗ khoan đá tại mỏ đá thuộc thôn Phú Quý (xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).



Công an đã thu giữ 2.493,4 kg thuốc nổ tự chế, 85 kíp nổ điện, 25 kg tiền chất thuốc nổ cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Hiện trường sử dụng trái phép vật liệu nổ (ảnh CA)

Theo đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Phan Thanh Tùng (SN 1968, trú xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc), Trịnh Công Tương (SN 1972, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cùng về hành vi “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép VLN”; Trần Thế Sỹ (SN 1989, trú phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) về hành vi “Mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ” quy định tại khoản 4 Điều 305 BLHS.

Thu giữ vật chứng (ảnh CA)

Mở rộng điều tra, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoàng (SN 1988, trú xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) - Trưởng trạm xay nghiền thuộc Công ty Cổ phần dầu khí Hoàng Hưng chi nhánh Đà Nẵng - về hành vi “Mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ” quy định tại khoản 4 Điều 305 BLHS.

Các bị can hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý triệt để các đối tượng có liên quan.

