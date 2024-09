Hải Dương: Người dân dựng xe, ngồi lan can ven QL5 câu cá

Do ảnh hưởng của nước lũ dâng cao và mưa lớn kéo dài, một phần QL5 hướng Hải Phòng - Hà Nội dẫn đến cầu Phú Lương (TP Hải Dương) bị ngập nước, giao thông đi lại qua đoạn đường này khó khăn. Lực lượng chức năng đã phải trực tại khu vực ngập nước để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện khi lưu thông qua đoạn đường này. Tuy nhiên, tại vị trí sát cầu Phú Lương nhiều người dân tập trung câu cá. Nhiều phương tiện xe máy dựng ngay tại lề đường Quốc lộ 5. Nhiều người ngồi trên hộ lan Quốc lộ 5 để câu cá. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Hình ảnh xe máy dựng ngay đoạn dẫn lên cầu Phú Lương. CSGT đã yêu cầu những người này đánh xe ra khỏi vị trí làn đường QL5 để đảm bảo an toàn giao thông. >>> Mời độc giả xem thêm video Nhiều người bị công an triệu tập vì tung tin giả về bão lũ:

