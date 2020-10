Quan lộ của các tân Bí thư tỉnh, thành vừa tái đắc cử

Ông Phan Việt Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam ngày 13/10. Trước khi tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam, ông Cường từng kinh qua các chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Bí thư Huyện uỷ kiêm Trưởng ban Dân vận huyện uỷ Tây Giang, Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban Nội chính, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam. Ông Nguyễn Văn Lợi (SN 1961, quê TP HCM) tái đắc cử bí thư Tỉnh ủy Bình Phước ngày 3/10. Ông Lợi từng giữ nhiều chức vụ: trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bí thư Thị ủy Đồng Xoài, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, phó chủ tịch UBND tỉnh, phó bí thư Tỉnh ủy rồi bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước. Ông Lợi cũng đồng thời là đại biểu Quốc hội, ủy viên Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội đương nhiệm. Ông Hồ Văn Niên ( SN 1975, quê Gia Lai) tái đắc cử bí thư tỉnh ủy Gia Lai ngày 29/9. Ông Hồ Văn Niên (có trình độ cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị), trước khi trở thành bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã từng kinh qua các chức vụ: bí thư Huyện ủy Đak Pơ, trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy. Ông Niên cũng được bầu làm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (từ tháng 5/2016) và là ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Bà Lâm Thị Phương Thanh (SN 1967, quê Ninh Bình) tái đắc cử bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn ngày 26/9. Bà Thanh từng đảm nhiệm các chức vụ bí thư Trung ương Đoàn khóa 8, 9; phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, trưởng Ban Thanh niên trường học, chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, phó bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn... Từ năm 2011, bà được bổ nhiệm làm phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương. Bà Thanh làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015/2020. Ông Nguyễn Xuân Ký (SN 1972, quê Nam Định) tái đắc cử bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh ngày 26/9. Ông Ký từng đảm nhiệm chức vụ ủy viên Ban thường vụ Tỉnh Đoàn, phó Ban tư tưởng văn hóa Tỉnh Đoàn Quảng Ninh; ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, bí thư Tỉnh đoàn, chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, bí thư Đảng ủy cơ quan Tỉnh đoàn, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XII; chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh... Bà Võ Thị Ánh Xuân (SN 1970, quê An Giang) tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy An Giang ngày 24/9. Bà kinh qua các vị trí: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Bí thư Thị ủy Tân Châu. Sau đó bà giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh, rồi Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang. Ông Phạm Viết Thanh (SN 1962, quê Quảng Nam) tái đắc cử bí thư Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 24/9. Ông Thanh từ là Giám đốc Xí nghiệp thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất; Phó tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Hàng không Việt Nam; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Tại Đại hội Đảng lần thứ XII, ông Phạm Viết Thanh trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ông Đoàn Hồng Phong (SN 1963, quê Nam Định) tái đắc cử bí thư Tỉnh ủy Nam Định ngày 24/9. Ông Phong từng giữ các chức vụ phó giám đốc Sở Tài chính Nam Định; giám đốc Sở Tài chính Nam Định; Bí thư Huyện ủy Ý Yên, tỉnh Nam Định; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định; phó bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, chủ tịch UBND tỉnh Nam Định. Ngày 24/9/2015 ông được bầu làm bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Trần Văn Rón (SN 1961, quê Vĩnh Long) tái đắc cử bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long ngày 24/9. Ông Rón từng trải qua nhiều chức vụ, gồm: giám đốc Sở Công nghiệp, giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư, bí thư Huyện ủy Vũng Liêm, phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long. Tháng 3/2015, ông Rón được Bộ Chính trị phân công làm bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2010 - 2015. Tháng 10/2015, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, ông Rón tái đắc cử bí thư Tỉnh ủy. Ông Dương Văn Trang (SN 1961, quê Quảng Ngãi) tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum ngày 23/9. Ông Trang từng kinh qua Uỷ viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XII; Thường vụ Tỉnh ủy - Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Ngày 28/6/2016, ông Trang tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai (nhiệm kì 2016-2021). Bà Lê Thị Thủy (SN 1964, quê Nghệ An) tái giữ chức bí thư Tỉnh ủy Hà Nam ngày 21/9. Bà Thủy từng là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan trung ương, ủy viên Ban cán sự Đảng, bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, nguyên phó tổng Thanh tra Chính phủ, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 9/2019, bà được điều động về Hà Nam giữ chức bí thư Tỉnh ủy. >>> Xem thêm video: Ông Lê Quốc Phong được giới thiệu để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

