Quán karaoke bất chấp hoạt động, 359 trường hợp vi phạm chống dịch

Công an huyện Thanh Hà đang tham mưu cho UBND huyện này xử lý nghiêm minh các lỗi vi phạm liên quan quán karaoke Gily 34 bất chấp hoạt động trong đại dịch COVID-19.

Tối ngày 8/2, Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) cho biết, đơn vị vừa biên bản, tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ đề xuất chủ tịch UBND huyện Thanh Hà xử phạt nghiêm minh các lỗi vi phạm theo quy định của pháp luật liên quan quán karaoke Gily 34 bất chấp hoạt động trong đại dịch COVID-19.

Quán karaoke Gily 34 bất chấp hoạt động trong đại dịch COVID-19.

Trước đó, vào khoảng 23h40 phút ngày 7/2, Đoàn công tác liên ngành phòng chống, dịch COVID-19 huyện Thanh Hà do Bí thư Huyện ủy Thanh Hà Trịnh Văn Thiện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch ở một số địa phương, trong huyện.

Qua kiểm tra đã phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke Gily 34, ở xã Thanh Xá do ông Nguyễn Quý Ngọc (SN 1985) thường trú xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà làm chủ có 3 phòng hát tổng cộng 13 khách (gồm 6 nam, 7 nữ).

Tại thời điểm kiểm tra, ông Ngọc không có mặt tại quán, có anh Nguyễn Trường Giang (SN 2001, trú tại xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) là người quản lý, trông coi quán.

Lực lượng chức năng lập biên bản vụ việc.

Được biết năm 2020 cơ sở kinh doanh karaoke Gily 34, đã bị Công an huyện xử phạt, trước đó Công an huyện Thanh Hà và Công an xã Thanh Xá đã nhiều lần tuyên truyền nhắc nhở và cho ký cam kết, nhưng cơ sơ này vẫn cố tình vi phạm.

Cùng ngày, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, từ ngày 27/1- 8/2, toàn tỉnh Hải Dương phát hiện 395 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 bị xử phạt, với số tiền hơn 302 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra phát hiện vụ việc.

Trong đó, 146 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, 74 trường hợp vứt khẩu trang không đúng nơi quy định, 121 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, 2 người cản trở, chống người thi hành công vụ, 4 nhà thuốc không có tấm kính chắn, 3 trường hợp trốn khỏi nơi cách ly y tế, 4 người không khai báo y tế, 1 vụ mua bán hàng không bảo đảm chất lượng, 1 quán karaoke vẫn phục vụ khách và 3 quán ăn phục vụ khách ăn tại chỗ.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm các quy định để góp phần chung tay đẩy lùi dịch COVID-19 . Ngoài bị xử phạt hành chính, các hành vi trên còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Nguồn: VTV TSTC