Quan hệ ngoài vợ ngoài chồng... loạt cán bộ trả giá đắt

2 'phó chánh' vào nhà nghỉ: Ngày 13/6, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang Lê Quốc Việt đã ký quyết định kỷ luật công chức đối với bà P.T.H.D., Phó Chánh văn phòng Sở này với hình thức cảnh cáo. Quyết định kỷ luật bà D. có hiệu lực 12 tháng từ ngày ký ban hành. Đối với ông Tăng Minh Thêm, Phó Chánh thanh tra tỉnh, UB Kiểm tra tỉnh Hậu Giang đang thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật ông này theo quy định của điều lệ Đảng. Ông Thêm và bà D. bị cáo buộc nhiều lần vào nhà nghỉ, dù cả hai đã có gia đình. Chủ tịch cùng nữ thành viên HĐQT quỹ tín dụng quan hệ bất chính trong cơ quan: Ngày 4/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định vừa công bố các quyết định thi hành kỷ luật về mặt Đảng đối với ông L.V.T (57 tuổi) - nguyên bí thư chi bộ, Chủ tịch HĐQT - và bà T.T.K.L (45 tuổi) - cán bộ tín dụng, thành viên HĐQT Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Ngô Mây. Ông L.V.T và bà T.T.K.L cùng bị tố cáo về hành vi quan hệ bất chính, do cả hai đều có gia đình riêng. Làm việc với cơ quan chức năng, ông T. thừa nhận hôm xảy ra vụ việc, bản thân trong lúc có men rượu, không kiểm soát được mình nên đã xảy ra quan hệ nam nữ quá giới hạn, sai phạm về đạo đức lối sống đối của đảng viên. Còn bà T.T.K.L cho rằng trong lúc trực cơ quan, do "một phút không làm chủ được bản thân" nên đã có quan hệ bất chính với ông L.V.T. Bà L. cũng khẳng định rằng đây là lần đầu tiên quan hệ bất chính. Thiếu tá công an quan hệ bất chính với phụ nữ có chồng: Ngày 3/3, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức giáng chức từ đội trưởng xuống đội phó đối với Thiếu tá L.T.V (Đội Hành chính thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự) theo đề xuất của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh. Trước đó, sau khi tiến hành xác minh nội dung tố cáo, Phòng Kỹ thuật hình sự đã họp kiểm điểm và đề xuất Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương ban hành quyết định xử lý kỷ luật Thiếu tá V về hành vi quan hệ bất chính với phụ nữ đã có chồng. (Ảnh minh hoạ) Chủ tịch xã bị cách chức vì quan hệ bất chính: Ngày 20/6/2022, UBND huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá đã thống nhất cách chức ông Trương Văn Gương - Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ sau khi Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật khai trừ Đảng. Còn bà Trương Thị Hà - Chủ tịch Hội phụ nữ xã Thành Mỹ đã bị khai trừ Đảng. Trước đó, vào chiều 12/6, chồng bà Hà cùng một số người đến trụ sở UBND xã Thành Mỹ, phát hiện vợ và ông Gương đang ở chung phòng công vụ khóa cửa. Người chồng đã đập cửa kính, quay clip làm bằng chứng. Bãi nhiệm Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng: Ngày 14/6/2022, ông Lê Minh Trung bị bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng vì đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, vi phạm Luật hôn nhân và gia đình. Trước đó, tháng 5/2022, Facebook Hạ Trắng (tên thật T.H., giáo viên tại Đà Nẵng) đăng hình ảnh ông Trung tựa người vào cô. Cô T.H. cho biết giữa ông Trung và cô có mối quan hệ và có một đứa con trai. (Ảnh minh họa) Bí thư Huyện ủy quan hệ bất chính với cấp dưới: Ngày 11/11/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô (Quảng Ninh) nhận được đơn của bà M. (mẹ chồng chị L.M.H., cán bộ huyện Cô Tô) tố cáo ông Lê Hùng Sơn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô cưỡng hiếp con dâu bà. Ngay sau đó, Ban Thường vụ Huyện ủy báo cáo Bí thư Tỉnh ủy cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, đồng thời đề xuất tạm thời đình chỉ công tác đối với ông Lê Hùng Sơn. (Ảnh minh họa) Ngày 15/12/2021, Ban Bí thư đã họp để xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Hùng Sơn. Theo Ban Bí thư, vi phạm của ông Sơn là rất nghiêm trọng, làm tổn hại đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị công tác và của mỗi cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội, đến mức phải thi hành kỷ luật nghiêm theo quy định của Đảng. Ban Bí thư quyết định, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Hùng Sơn. Nữ Bí thư Huyện đoàn sinh hai con ngoài giá thú: Tháng 6/2020, bà Nguyễn Thị Hà, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Yên Định bị khai trừ khỏi Đảng do "vi phạm đạo đức, lối sống". Bà Hà được xác định "vi phạm trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống...", thông báo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hoá ngày 13/6 nêu. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy khuyết điểm của bà Hà "đến mức phải khai trừ Đảng". Đầu năm 2020, Bí thư Huyện đoàn Yên Định bị chồng làm đơn tố cáo quan hệ bất chính, sinh hai con cho người tình. Chồng bà Hà cho biết, năm 2006 hai người tự nguyện kết hôn. Thời gian chung sống, họ có ba con, tuy nhiên theo kết quả giám định ADN, hai con không phải của người chồng hợp pháp. Sau khi nhận quyết định khai trừ Đảng, bà Hà cho hay "sẵn sàng chấp nhận", song chia sẻ hình thức kỷ luật với cá nhân là "quá nặng nề". Lộ clip "nóng" với nữ sinh viên, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự được cho nghỉ việc: Ngày 22/5/2020, Tổng cục Thi hành án Dân sự (THADS) đã giải quyết cho thôi việc theo nguyện vọng đối với ông Nguyễn Đức Biên - nguyên Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hậu Giang. Trước đó, cuối tháng 2/2020, trên mạng xã hội lan truyền 4 clip (mỗi đoạn dài 3 phút) ghi lại cảnh ân ái của một đôi nam nữ trong resort được cho là ở TP Cần Thơ. Ngay sau khi clip lan truyền, nhiều người dân, cán bộ tỉnh Hậu Giang nhận ra người nam trong clip giống lãnh đạo một ngành ở tỉnh này. Kết quả, nhân vật nam trong các clip được xác định là nguyên Cục THADS tỉnh Hậu Giang, còn người nữ (21 tuổi, quê Đồng Tháp, là một sinh viên đang học đại học tại TP Cần Thơ) từng tham dự một cuộc thi nhan sắc cấp tỉnh ở miền Tây. Đến tháng 4/2020, ông Biên bị kỷ luật về mặt Đảng với hình thức cảnh cáo. >>> Xem thêm video: Bình Dương: Người đàn ông tử vong khi đang quan hệ với nhân tình. Nguồn: ĐTHĐT.

