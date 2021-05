Quán bia ở Hà Nội cháy dữ dội, khói bao phủ khắp khu dân cư

Theo thông tin ban đầu, vụ quán bia ở Hà Nội cháy dữ dội xảy ra vào khoảng 10h ngày 20/5, nhiều người dân trên địa bàn xã Văn Bình (Thường Tín - Hà Nội) bất ngờ phát hiện lửa và khói bốc ra từ một quán bia. Thời điểm hỏa hoạn, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, khói bao phủ khắp khu dân cư. Ngọn lửa có dấu hiệu lan sang ngôi nhà 4 tầng bên cạnh quán bia. Lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân cậy cửa ở ngôi nhà này để khống chế ngọn lửa. Tại hiện trường, toàn bộ khu nhà mái tôn bị sập xuống, cửa kính bị sức nóng vỡ ra văng tứ phía. Một người dân theo dõi vụ việc cho biết: "Tôi đang ở nhà cách 1 cánh đồng thì thấy khói đen bốc lên cao, mọi người bảo cháy quán bia Vinh Còi thế là tôi chạy ra, lúc đấy lửa to lắm, vừa cháy vừa nổ tanh tách. Sau cảnh sát đến phun nước mới tắt”. Đến khoảng 11h15 cùng ngày, vụ hỏa hoạn được khống chế hoàn toàn, không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản bên trong quán bia bị thiêu rụi, hư hỏng. Bước đầu Công an xác định nguyên nhân có thể do sự cố chập điện. Hiện vụ quán bia ở Hà Nội cháy dữ dội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Cháy quán cà phê lúc rạng sáng, 1 phụ nữ tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

