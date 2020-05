Quá khứ bạo hành cha ruột của kẻ đánh con dã man ở Sóc Trăng

Ngày 30/5, Công an thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng cho biết cơ quan điều tra tiếp tục tạm giữ Danh Đa (27 tuổi, ngụ ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa) để điều tra hành vi Hành hạ người khác theo Điều 140 Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017. Nạn nhân là bé D.T.N. (6 tuổi, con của Đa) đang được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Theo cơ quan điều tra, bé N. bị đa chấn thương phần mềm do bị Danh Đa đánh, đá. Cảnh sát đang chờ kết quả siêu âm và chụp CT của N. để giám định tỷ lệ thương tích, củng cố hồ sơ xử lý người cha theo pháp luật.

Nói về quá khứ của Danh Đa, theo ông Lý Phuông, Trưởng ấp Prey Chóp B cho biết, cha của Danh Đa từng đánh đập đấng sinh thành. Đến lượt Danh Đa cũng đánh đập cha mẹ, vợ con. Hai năm trước, vì không chịu được những lần “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” của chồng nên mẹ bé N. bỏ nhà đi, để lại 3 đứa con cho Danh Đa nuôi dưỡng.

Ông Phuông cho hay: “Bé N. là con gái lớn của Danh Đa. Nó còn 2 đứa con, đứa trai 4 tuổi và gái út 3 tuổi. Sau khi mẹ Danh Đa qua đời, cha anh ta cũng bỏ nhà đi xứ khác vì không chịu được sự bạo hành của con trai. Khi không có cha mẹ để hành hạ, Danh Đa chuyển sang đánh đập con gái dữ hơn”.

Hình ảnh đối tượng đánh đập con của mình.

Theo truyền thống đạo đức văn hóa của người Việt Nam thì “trẻ cậy cha, già cậy con”. Khi con còn nhỏ thì cha mẹ chăm lo, yêu thương, sẵn sàng hy sinh, dành mọi thứ tốt nhất cho con với nghĩa “cá chuối đắm đuối vì con”.

Ai cũng mong con cái khôn lớn, trưởng thành, đóng góp công sức cho xã hội và yêu thương quý trọng ông bà, cha mẹ. Bố mẹ nào cũng mong con cái hiếu thuận, biết yêu thương quý trọng lẫn nhau và biết báo hiếu với cha mẹ khi về già.

Dưới góc độ pháp luật, nói về việc bạo hành cha ruột có thể sẽ bị xử lý thế nào, Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, văn phòng luật sư Chính Pháp cho biết, theo quy định của pháp luật thì hành vi đối xử tàn ác, đánh đập, hành hung người mà mình có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục (như ông bà, cha mẹ, con cái...) là hành vi vi phạm pháp luật đến mức có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình theo quy định tại Điều 185 Bộ luật hình sự năm 2015, cụ thể tội danh và hình phạt được quy định như sau:

Theo đó, người nào đối xử tồi tệ hoặc có hành vi bạo lực xâm phạm thân thể ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm: Thường xuyên làm cho nạn nhân bị đau đớn về thể xác, tinh thần; Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm: Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu; Đối với người khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người mắc bệnh hiểm nghèo.

Danh Đa. Ảnh người dân cung cấp.

Còn về cháu bé bị đối tượng này hành hung, luật sư Cường cho hay, khi xem clip c ha ruột bạo hành con gái 6 tuổi ở Sóc Trăng thì có lẽ ai cũng rùng mình, ghê sợ bởi hành vi tàn bạo, mất tính người của người đàn ông này. Hành vi đánh đập tàn nhẫn con gái của mình không khác gì đánh kẻ thù, đến một con vật cũng không ai nỡ đối xử như thế huống chi đây là con người, một đứa trẻ do chính mình rứt ruột đẻ ra.

Bởi vậy, hành vi này vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội đồng thời còn là hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý hình sự. Hành vi bạo hành này có lẽ không phải là lần đầu tiên, việc người khác vì lại hình ảnh người đàn ông này đánh đập con gái của mình đăng lên mạng xã hội, trình báo cho cơ quan chức năng là cần thiết. Bởi vậy, việc can thiệp của chính quyền địa phương cũng như cơ quan công an cần phải kịp thời để đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho cháu bé này cũng như những đứa trẻ khác.

Đồng thời cần tạm giữ hình sự người đàn ông này để tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân, hành vi và hậu quả đối với cháu bé. Trường hợp giám định có thương tích là có thể khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối tượng này về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 bộ luật hình sự năm 2015 với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như phạm tội với người dưới 16 tuổi; phạm tội với người mà mình có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ; Có tính chất côn đồ...

Trong quá trình giải quyết vụ án cơ quan điều tra cũng sẽ tính đến tội danh giết người nếu như có căn cứ cho thấy đối tượng đã đánh vào những vùng trọng yếu của đứa trẻ chưa biết tự vệ, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra. Nếu chứng minh được hành vi của đối tượng này có thể dẫn đến chết người, đối tượng nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm, có thể tước đoạt tính mạng của đứa trẻ nhưng cố ý thực hiện hành vi, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra thì hoàn toàn có thể xử lý đối tượng này về tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 chứ không còn là tội cố ý gây thương tích nữa. Khi đó hình phạt đối với đối tượng này sẽ rất nghiêm khắc, thấp nhất là 12 năm tù.

Cha