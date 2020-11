Quả bom nặng 340kg phát hiện dưới nhà dân ở Hà Nội được hủy nổ

Sáng 30/11, ông Tạ Nam Chiến - Chủ tịch quận Ba Đình (TP Hà Nội) cho biết, vào lúc 6h sáng cùng ngày, các lực lượng chức năng đã hủy nổ thành công quả bom nặng 340kg. Trước đó, lúc 4h ngày 28/11, khi thi công đến độ sâu khoảng 6m so với mặt vỉa hè tại công trường số 15 phố Cửa Bắc, các công nhân xây dựng phát hiện 1 quả bom có đường kính 40cm, dài 125cm, trọng lượng khoảng 340kg. Một người dân sống tại số nhà 48 Cửa Bắc cho biết, vào tối cùng ngày, gia đình họ cùng những hộ gia đình khác được UBND phường phát thông báo sơ tán khỏi khu vực bán kính 200m tính từ nơi phát hiện quả bom để đảm bảo an toàn. Ngay sau khi quả bom được di chuyển đi, các hàng rào bảo vệ cũng được lực lượng chức năng gỡ bỏ, người và xe cộ đi lại bình thường trở lại trên phố Cửa Bắc. Người dân sinh sống tại các ngôi nhà cạnh khu vực phát hiện quả bom cũng đã vui mừng trở về nhà. Lực lượng chức năng quận Ba Đình cũng đã lập rào chắn, các chốt chặn để bảo vệ, khoanh vùng và đảm bảo công tác an toàn khi di dời quả bom. Ông Nguyễn Dân Huy, Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch cho biết, để phục vụ công tác di dời quả bom phá này, hơn 1.400 hộ với tổng số 4.500 nhân khẩu của phường Trúc Bạch đã được sơ tán. Toàn bộ nhân viên của Tập đoàn Điện lực cũng phải di chuyển khỏi khu vực. Trung tâm Điều độ điện Quốc gia phải chuyển tạm thời về phố Trần Nguyên Hãn. >>> Xem thêm video: Hà Nội: Phát hiện quả bom lớn chưa nổ, ngay ở Trung tâm. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

