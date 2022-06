Nữ du khách mặc áo dài phản cảm ở Hội An gây bức xúc

Mới đây, trên nền tảng mạng xã hội TikTok xuất hiện đoạn video về hai vị khách du lịch mặc áo dài phản cảm tại Hội An, Quảng Nam. Theo như nhiều người chia sẻ, hai vị khách này là người nước ngoài. Qua hình ảnh được "team qua đường" ghi lại, hai nữ du khách mặc thiết kế áo dài dáng truyền thống nhưng thay vì quần lụa, họ lại chọn chiếc quần short ngắn bên trong. Những khoảnh khắc ăn mặc phản cảm của hai nữ du khách vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ phía cộng đồng mạng Việt Nam. Chủ tài khoản TikTok này cảm thấy bức xúc khi bắt gặp hình ảnh du khách ăn mặc phản cảm tại Hội An. Sau khi đăng tải lên MXH, netizen đều vô cũng phẫn nộ, số khác cho rằng vì họ là người nước ngoài nên chưa hiểu hết về trang phục truyền thống Việt Nam, chỉ nên góp ý nhẹ nhàng. Trước đó MXH Việt Nam từng phẫn nộ với hình ảnh nữ du khách ngồi tạo dáng ở nhiều tư thế nhạy cảm khi check in ở Hội An. Không chỉ "show" những điểm "nóng" cơ thể, nữ chính còn diện trang phục vô cùng mát mẻ. Từ hình ảnh chia sẻ cho thấy, cô diện một bộ đồ khá giống với áo dài Việt nhưng đã được may cách tân. Tuy nhiên tà áo hờ hững đã tạo nên bộ trang phục phản cảm khi để lộ nguyên vòng 3. Nữ du khách này ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán khi ăn mặc phản cảm tại một địa điểm du lịch đông đúc. Đa phần cho rằng cách phối đồ này quá lộ liễu, thiếu tôn trọng văn hóa, phong tục người Việt. Một nữ người mẫu khác từng mặc áo dài nhưng không mặc quần khiến nhiếp ảnh gia người Mỹ phải xin lỗi trước làn sóng phản đối từ người Việt Nam. "Áo đầm phương Đông cổ điển thập niên 90" nhưng thiếu quần đăng bán trên một trang web nước ngoài gây nên tranh cãi. Hình ảnh Kacey Musgraves - ca sĩ nhạc đồng quê từng đoạn giải Grammy ở nhiều hạng mục bị cư dân mạng phản đối vì mặc áo dài không quần. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

Mới đây, trên nền tảng mạng xã hội TikTok xuất hiện đoạn video về hai vị khách du lịch mặc áo dài phản cảm tại Hội An, Quảng Nam. Theo như nhiều người chia sẻ, hai vị khách này là người nước ngoài. Qua hình ảnh được "team qua đường" ghi lại, hai nữ du khách mặc thiết kế áo dài dáng truyền thống nhưng thay vì quần lụa, họ lại chọn chiếc quần short ngắn bên trong. Những khoảnh khắc ăn mặc phản cảm của hai nữ du khách vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ phía cộng đồng mạng Việt Nam. Chủ tài khoản TikTok này cảm thấy bức xúc khi bắt gặp hình ảnh du khách ăn mặc phản cảm tại Hội An. Sau khi đăng tải lên MXH, netizen đều vô cũng phẫn nộ, số khác cho rằng vì họ là người nước ngoài nên chưa hiểu hết về trang phục truyền thống Việt Nam, chỉ nên góp ý nhẹ nhàng. Trước đó MXH Việt Nam từng phẫn nộ với hình ảnh nữ du khách ngồi tạo dáng ở nhiều tư thế nhạy cảm khi check in ở Hội An. Không chỉ "show" những điểm "nóng" cơ thể, nữ chính còn diện trang phục vô cùng mát mẻ. Từ hình ảnh chia sẻ cho thấy, cô diện một bộ đồ khá giống với áo dài Việt nhưng đã được may cách tân. Tuy nhiên tà áo hờ hững đã tạo nên bộ trang phục phản cảm khi để lộ nguyên vòng 3. Nữ du khách này ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán khi ăn mặc phản cảm tại một địa điểm du lịch đông đúc. Đa phần cho rằng cách phối đồ này quá lộ liễu, thiếu tôn trọng văn hóa, phong tục người Việt. Một nữ người mẫu khác từng mặc áo dài nhưng không mặc quần khiến nhiếp ảnh gia người Mỹ phải xin lỗi trước làn sóng phản đối từ người Việt Nam. "Áo đầm phương Đông cổ điển thập niên 90" nhưng thiếu quần đăng bán trên một trang web nước ngoài gây nên tranh cãi. Hình ảnh Kacey Musgraves - ca sĩ nhạc đồng quê từng đoạn giải Grammy ở nhiều hạng mục bị cư dân mạng phản đối vì mặc áo dài không quần. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar