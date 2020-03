Hình ảnh Hà Nội ồn ào, náo nhiệt thường thấy biến mất vì COVID-19

Trong cuộc họp của ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 chiều 25/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị trừ các cửa hàng thiết yếu như xăng dầu, thuốc, bán thức ăn, còn lại tất cả cửa hàng dịch vụ đều phải đóng cửa đến hết 5/4. Ghi nhận của PV Kiến Thức, tại các tuyến đường, tuyến phố trong khu vực TP Hà Nội cho thấy quán bar, karaoke, cà phê, nhà hàng, tập gym… đã tạm dừng hoạt động. Do đó, lượng người ra đường giảm khiến đường đường phố Hà Nội trở nên vắng vẻ. Ghi nhận tại được Hoàng Quốc Việt (Quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho thấy, tất cả các cơ sở kinh doanh tại đây đều đã đóng cửa tạm dừng bán hàng. Tất cả quán ăn, cà phê đều đóng cửa. Lượng phương tiện giao thông di chuyển qua đây cũng giảm nhiều so với trước. Trước đó, Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho ngường hoạt động xe buýt từ 0h ngày 28/3 đến hết ngày 15/4. Tại phố Hoàng Hoa Thám (Quận Tây Hồ, Hà Nội) cho thấy, các cửa hàng dịch vụ cũng đã đóng của tạm dừng hoạt động. Cũng trong thời gian này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành chỉ thị yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 với các biện pháp mạnh.Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 0h ngày 28/3 đến hết ngày 15/4 Ghi nhận tại các công viên như: Cầu Giấy, Nghĩa Đô... cho thấy lượng người đến đây vắng nhiều. Bên trong khu vui chơi công viên Cầu Giấy khá vắng người. Người dân tập thể dục tại công viên Nghĩa Đô đều đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19. Tại các tuyến phố vắng bóng người qua lại. Trên đường Hồ Tùng Mậu giao thông đi lại không còn tấp nập như trước đây Do thời tiết se lạnh nên nhiều người phải mặc thêm áo rét khi ra đường. Hầu hết những người tham gia thông đều đeo khẩu trang để phòng chống dịch. Phố phường Hà Nội vắng vẻ những ngày chống dịch. (Nguồn: KÊNH VTC14)

Trong cuộc họp của ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 chiều 25/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị trừ các cửa hàng thiết yếu như xăng dầu, thuốc, bán thức ăn, còn lại tất cả cửa hàng dịch vụ đều phải đóng cửa đến hết 5/4. Ghi nhận của PV Kiến Thức, tại các tuyến đường, tuyến phố trong khu vực TP Hà Nội cho thấy quán bar, karaoke, cà phê, nhà hàng, tập gym… đã tạm dừng hoạt động. Do đó, lượng người ra đường giảm khiến đường đường phố Hà Nội trở nên vắng vẻ. Ghi nhận tại được Hoàng Quốc Việt (Quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho thấy, tất cả các cơ sở kinh doanh tại đây đều đã đóng cửa tạm dừng bán hàng. Tất cả quán ăn, cà phê đều đóng cửa. Lượng phương tiện giao thông di chuyển qua đây cũng giảm nhiều so với trước. Trước đó, Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho ngường hoạt động xe buýt từ 0h ngày 28/3 đến hết ngày 15/4. Tại phố Hoàng Hoa Thám (Quận Tây Hồ, Hà Nội) cho thấy, các cửa hàng dịch vụ cũng đã đóng của tạm dừng hoạt động. Cũng trong thời gian này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành chỉ thị yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 với các biện pháp mạnh. Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 0h ngày 28/3 đến hết ngày 15/4 Ghi nhận tại các công viên như: Cầu Giấy, Nghĩa Đô... cho thấy lượng người đến đây vắng nhiều. Bên trong khu vui chơi công viên Cầu Giấy khá vắng người. Người dân tập thể dục tại công viên Nghĩa Đô đều đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19. Tại các tuyến phố vắng bóng người qua lại. Trên đường Hồ Tùng Mậu giao thông đi lại không còn tấp nập như trước đây Do thời tiết se lạnh nên nhiều người phải mặc thêm áo rét khi ra đường. Hầu hết những người tham gia thông đều đeo khẩu trang để phòng chống dịch. Phố phường Hà Nội vắng vẻ những ngày chống dịch. (Nguồn: KÊNH VTC14)