Phú Thọ: Bắt nhóm đối tượng chém người, khoe chiến tích trên mạng

Ngày 28/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đoan Hùng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 8 đối tượng về tội Cố ý gây thương tích. Đáng chú ý, nhóm thanh niên trên đã có hành vi tụ tập gây mất ANTT, hủy hoại tài sản, sau đó đăng tải hành vi trên lên mạng xã hội nhằm khoe khoang chiến tích với những đối tượng khác.

Cơ quan Công an làm việc với 2 trong số 8 đối tượng phạm tội.

Khoảng 22h30, ngày 24/8, anh K, sinh năm 2007, trú tại xã Minh Phú, huyện Đoan Hùng điều khiển xe mô tô chở anh H, sinh năm 2007, tạm trú tại xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng, khi đến km97+450 thuộc khu 3, xã Chân Mộng thì bất ngờ bị một đối tượng không rõ danh tính, chạy từ ven đường ra dùng dao chém vào cánh tay của anh H, sau đó đối tượng bỏ chạy.

Hậu quả khiến anh H. bị thương tích nặng. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Đoan Hùng đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự, Kinh tế, Ma tuý phối hợp với các lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra, xác minh, truy tìm đối tượng gây án. Chỉ sau 6 giờ kể từ khi tiếp nhận báo cáo của Công an xã Chân Mộng , Cơ quan CSĐT Công an huyện Đoan Hùng đã làm rõ đối tượng chém anh H. trên là Nguyễn Ngọc Quang (SN 2005, trú tại xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Tại cơ quan Công an, Quang khai nhận: Trước đó có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ nên tối ngày 24/08, Quang đã rủ thêm 08 đối tượng khác cùng trú tại các xã trên địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, đi trên 03 xe mô tô đến xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng để tìm nhằm giải quyết mâu thuẫn. Gặp anh K. đang chở anh H. trên đường, nghi ngờ đó là người mà Quang đang tìm nên Quang đã dùng dao chém anh H, sau đó Quang và nhóm bạn lên xe bỏ chạy.

Qua đấu tranh các đối tượng khai nhận, trước đó, nhóm đối tượng này còn chặn, ép và dùng dao chém xe mô tô BKS 19K1-200.55 di chuyển trên QL2 do anh S. điều khiển chở theo anh A, cùng sinh năm 2006, trú tại xã Đại An, huyện Thanh Ba. Hậu quả khiến anh S. bị thương nặng ngón chân phải số 4. Sau đó, Nguyễn Tiến Hoàng, một đối tượng trong nhóm của Quang đã dùng dao quắm chuôi hàn tuýp sắt chém gẫy đuôi xe có gắn biển số 19K1-200.55 mang về để nhằm mục đích dựng video clip đăng tải lên các trang mạng xã hội khoe chiến tích.

Ngoài vụ việc trên, đến nay, cơ quan công an còn làm rõ Quang cùng đồng đã dùng dao chém gây thương tích và huỷ hoại tài sản của một số người đi đường. Cơ quan CSĐT Công an huyện Đoan Hùng đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.