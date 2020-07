Phong tỏa quán pizza Al Fresco's nghi có ca nhiễm COVID-19 ở Cầu Giấy

Hiện lực lượng công an và cán bộ y tế đang phong tỏa và phun khử khuẩn toàn bộ khu vực quán pizza Al Fresco's trên phố Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) khi có thông tin một nam nhân viên đi du lịch Đà Nẵng về có các triệu chứng ho, sốt nhẹ. Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, khoảng 10h sáng nay (29/7), công an đã phong tỏa một nhà hàng pizza tại số 106 Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội). Thông tin ban đầu cho biết, một nam nhân viên của quán đi du lịch Đà Nẵngcùng gia đình (khoảng 29 người) từ ngày 12 đến 15/7 vừa qua. Sau khi về, ngày 23/7, nhân viên này có các biểu hiện như sốt nhẹ, ho có đờm đặc. Sau khi phát hiện Đà Nẵng có các ca nhiễm, ngày 28/7, nam nhân viên đã đến khám tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và được hướng dẫn nhập viện cách ly. Cũng trong sáng nay, Cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa khu vực ngõ 230/26 Mễ Trì Thượng (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) do phát hiện một trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương phong tỏa, làm tâm lý với người dân. Các bộ y tế chuẩn bị dụng cụ phun khử khuẩn khu vực có bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19. Trao đổi với báo chí, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung xác nhận Hà Nội đang có 1 ca nghi nhiễm do đi từ Đà Nẵng về. Hiện, thành phố đang gấp rút triển khai công tác khoanh vùng, điều tra, truy nguồn gốc những người có liên quan đến ca nghi nhiễm này. Ông cho hay, trường hợp này cũng tương đối phức tạp. Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Khổng Minh Tuấn cũng cho biết, đang chờ kết quả xét nghiệm một trường hợp ho, sốt sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng về, có biểu hiện ho, sốt và vào thẳng Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư thăm khám. Liên quan đến việc xét nghiệm cho các trường hợp trở về từ Đà Nẵng, ông Tuấn cho biết, thành phố đã khuyến cáo những người nay nên tự cách ly tại nhà, nếu có biểu hiện thì thông báo đến cơ quan chức năng để xét nghiệm. "Không thể cùng một lúc đi xét nghiệm nên chúng tôi đã khuyến cáo như vậy. Mong người dân ý thức được điều này. Lực lượng y tế cũng đang rất lo. Người từ Đà Nẵng về rất đông, nếu không tự cách ly mà đổ đến các điểm xét nghiệm lại tập trung đông người, tăng nguy cơ" - ông Tuấn nói.

>>> Mời bạn đọc xem thêm video: Phong tỏa quán pizza Trần Thái Tông, Hà Nội.

