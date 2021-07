Phòng bay lắc trong BV tâm thần TW1: Cựu GĐ Vương Văn Tịnh có vướng điều 360 BLHS?

Công an đã khởi tố 2 cán bộ BV tâm thần TW1 để làm rõ trách nhiệm liên quan. Qua sự việc này, dư luận cũng đặt câu hỏi cựu Giám đốc bệnh viện tâm thần TW1 Vương Văn Tịnh có vướng tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Mới đây, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Minh Huệ (y tá) và Bùi Thị Hạt, nhân viên hộ lý BV tâm thần TW1. Hai bị can bị điều tra về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Bà Huệ và bà Hạt công tác tại khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền - đơn vị trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý, bị can cầm đầu đường dây buôn bán ma túy tại BV tâm thần TW1.

Trước đó, Công an TP Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Xuân Quý và các đồng phạm về nhiều tội danh khác nhau liên quan đến mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Bộ Y tế đã quyết định cách chức Giám đốc BV tâm thần TW1 đối với ông Vương Văn Tịnh. Ông Tịnh bị xác định đã buông lỏng quản lý, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị, để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trong phạm vi BV tâm thần TW1, hậu quả rất nghiêm trọng.