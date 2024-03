Phó hiệu trưởng bị xử phạt và loạt lùm xùm liên quan ĐH Kinh Bắc

Mới đây, Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt hành chính bà Đào Thị Bích Thuỷ (SN 1958, ở Đống Đa, Hà Nội) - Phó hiệu trưởng kiêm Chánh Văn phòng Đại học Kinh Bắc về hành vi “Lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác”, quy định tại Khoản 3, Điều 7, Nghị định 144 của Chính phủ.

Trước đó, Công an quận Đống Đa đã tiếp nhận đơn tố giác của công nhân về hành vi “Lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác” của bà Đào Thị Bích Thuỷ xảy ra tại Đại học Kinh Bắc.

Căn cứ tài tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với đơn tố giác của công dân và ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Thủy như trên.

Đáng chú ý, liên quan đến Đại học Kinh Bắc, cách đó ít ngày, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ, tài liệu đến Công an tỉnh Bắc Ninh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền vụ việc bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc sử dụng bằng giả của Học viện Tài chính.

Công an TP Hà Nội trước đó đã nhận được đơn của Công ty TNHH Chân-Thiện-Mỹ - một trong những nhà đầu tư sáng lập Trường Đại học Kinh Bắc đề nghị làm rõ dấu hiệu sử dụng bằng đại học giả của bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng.

Theo đó, quá trình làm việc, công ty trên phát hiện bà Hồng không có đủ năng lực và nghi ngờ về tính chính xác của bằng đại học mà bà Hồng đã cung cấp và đã gửi văn bản đến Học viện Tài chính đề nghị kiểm tra và xác minh việc cấp bằng cho bà Hồng.

Ngày 10/1/2024, Học viện Tài chính đã phản hồi bằng Văn bản số 42 xác nhận, không có bằng tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, số hiệu A048758 được cấp cho bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng vào năm 2000.

Ngày 14/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội ban hành văn bản số 283 về việc trao đổi kết quả xác minh bằng tốt nghiệp Đại học của bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng. Kết quả Học viện Tài chính đã phản hồi với văn bản số 42 xác nhận, không có bằng tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, số hiệu A048758 được cấp cho bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng vào năm 2000. Do đó, Công an TP Hà Nội đã chuyển nguồn tin, tài liệu đến Công an tỉnh Bắc Ninh để điều tra, xử lý theo quy định.

Một vụ lùm xùm khác liên quan Đại học Kinh Bắc, đó là việc ông Đoàn Xuân Tiếp, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Kinh Bắc bị tố dính nghi vấn dùng bằng giả của ĐH Mỏ địa chất khi không có bằng THCS nhưng lại có bằng tốt nghiệp đại học và cao nhất là bằng thạc sĩ (Tri thức và Cuộc sống đã có nhiều bài viết về việc này).

Cụ thể, theo tài liệu do bạn đọc cung cấp, ông Đoàn Xuân Tiếp có bằng tốt nghiệp trường Đại học Mỏ - Địa chất khóa 2005 - 2010, chuyên ngành Quản trị kinh doanh mỏ, hệ đào tạo Vừa học vừa làm. Điểm bình quân khóa học của ông T. là 7,12, xếp loại Khá.

Theo bảng kết quả học tập được cho là trường Đại học Mỏ - Địa chất cấp cho ông Đoàn Xuân Tiếp, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Kinh Bắc xuất hiện nhiều thông tin bất thường. Cụ thể, hệ đào tạo trên bảng điểm của vị Chủ tịch Hội đồng trường là “Vừa học vừa làm”, trong khi tên gọi chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo là hệ đào tạo “Vừa làm vừa học”…

Liên quan đến Bằng tốt nghiệp Đại học của Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Kinh Bắc, trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống trước đó, đại diện Trường ĐH Mỏ - Địa chất khẳng định, nhà trường đã có công văn số 455/MĐC-ĐTĐH “về việc xác minh bằng tốt nghiệp” của ông Đoàn Xuân Tiếp. Trường ĐH Mỏ - Địa chất khẳng định, ông Đoàn Xuân Tiếp, sinh ngày 19/05/1950, không có thời gian học tập tại trường, không có tên trong sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp đại học của nhà trường với những thông tin được ghi trên bằng tốt nghiệp”.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Lãnh đạo Thành ủy Bắc Ninh cho biết, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bắc Ninh đã có quyết định kỷ luật khai trừ khỏi Đảng đối với ông Đoàn Xuân Tiếp, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Kinh Bắc.

Theo vị lãnh đạo này, quá trình thẩm tra, xác minh, Ủy ban Kiểm tra thành ủy xác định ông Đoàn Xuân Tiếp mặc dù chưa học hết lớp 7, nhưng khai trong lý lịch Đảng là học hết lớp 12. Quan điểm của Thành ủy Bắc Ninh là làm việc nghiêm túc và xử lý đúng theo các quy định nên đã áp dụng hình thức xử lí cao nhất là khai trừ khỏi Đảng.

Đại diện Ủy ban kiểm tra Thành ủy Bắc Ninh khi trả lời báo chí cũng cho biết, quá trình xác minh, ông Đoàn Xuân Tiếp mới chỉ học hết lớp 6, sang đầu năm học lớp 7 thì nghỉ cho nên ông Tiếp không có bằng THCS. Sau đó, ông Tiếp đi bộ đội và có quá trình công tác sau này. Hiện tại, ông Tiếp đã đi học Thạc sĩ tại Philippines và học tiếp lên Tiến sĩ.

Cuối năm 2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trường Đại học Kinh Bắc và các tỉnh.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Minh Châu (SN 1958, trú tại phố Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; là Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng Phòng Tổ chức hành chính, Phó Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kinh Bắc) về tội “Giả mạo trong công tác” theo Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, bị can Nguyễn Thị Minh Châu đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn tuyển sinh, đào tạo và cấp Bằng tốt nghiệp Đại học ngành Ngôn ngữ Anh hệ Văn bằng 2 chính quy không đúng quy định, nhằm thu lợi bất chính.

