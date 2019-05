Phi vụ buôn lậu 'khủng': 2.500 smartphone từ Trung Quốc vào Việt Nam

Dù đã có chế tài xử phạt nghiêm minh, song do lợi nhuận cao, tình trạng buôn lậu điện thoại di động với khối lượng và giá trị lớn vẫn diễn ra.

Gần đây, nhiều vụ buôn lậu điện thoại di động với khối lượng và giá trị lớn đã bị phát hiện. Có tới hàng trăm, hàng nghìn những chiếc smartphone trong những vụ việc này bị thu giữ, với giá trị nhiều tỷ đồng.

Nhật Cường Mobile bị nghi nhập lậu thiết bị điện tử

Vụ việc Nhật Cường Mobile bị điều tra về hành vi buôn lậu điện thoại đang khiến dư luận xôn xao.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp 9 địa điểm liên quan đến công ty Nhật Cường; thu giữ hàng ngàn điện thoại di động, Ipad, phụ kiện điện tử các loại,... và các tài liệu liên quan.

Công an khám xét cửa hàng điện thoại Nhật Cường.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, Bùi Quang Huy (45 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) chủ mưu, cầm đầu cùng các đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia. Nhóm nghi can bị cáo buộc nhập lậu nhiều thiết bị điện tử sau khi móc nối với một số nhà sản xuất ở nước ngoài.

Nhật Cường còn bị nghi đã lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính để "bỏ ra ngoài" hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.

Lô hàng hàng trăm iPhone, iPad hơn 4 tỷ nghi nhập lậu

Khoảng 20h30' ngày 9/4, Cục Quản lý thị trường TP.HCM phối hợp với Đội chống buôn lậu - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM kiểm tra đột xuất lô hàng trên một ôtô chạy tại đường Vĩnh Viễn (Q.10) đã phát hiện hơn 200 chiếc iPhone, iPad nghi nhập lậu. Trong số đó có 104 chiếc iPhone X, XS Max, 101 iPad mini, đều là hàng mới, chưa qua sử dụng.

Số iPhone, iPad bị tạm giữ

Cơ quan chức năng cho hay, tại thời điểm kiểm tra, những cá nhân liên quan không xuất trình hóa đơn chứng từ cho toàn bộ lô hàng.

Theo ước tính của cơ quan chức năng, giá trị lô hàng trên khoảng 4 tỷ đồng.

Bắt quả tang khách nhập lậu gần 900 smartphone qua Nội Bài

Hồi 22h30 ngày 19/1, Cục Cảnh Sát kinh tế C03 đã bắt quả tang đối tượng Đặng Đức Thịnh (SN 1989, thường trú Quảng Ninh) đi chuyến bay VN415 từ sân bay Incheon (Hàn Quốc) về Nội Bài, nhập lậu 856 điện thoại Samsung và Iphone.

Lô điện thoại bị cơ quan chức năng bắt giữ tại Nội Bài

Đáng lưu ý, vụ việc được phát hiện tại khu vực công cộng của ga đến, nhà ga hành khách quốc tế T2, Nội Bài. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đối tượng Đặng Đức Thịnh đã mang trót lọt số điện thoại trên qua khu vực hạn chế của sân bay.

Du khách Hàn Quốc mang 200 chiếc điện thoại sang Việt Nam

Ngày 10/1, hành khách Kang Joo Kyung (35 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam trên chuyến bay VN409. Thấy người này có nhiều biểu hiện nghi vấn nên lực lượng an ninh Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất đã tiến hành kiểm tra hành lý.

Lô hàng điện thoại cũ bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 200 chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng được giấu kỹ trong vali hành lý. Lô hàng trên trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng. Vị khách này khai mang số điện thoại trên qua Việt Nam bán kiếm lời.

Gần 1.200 chiếc iPhone bị bắt tại Nội Bài

Ngày 15/10/2018, tại Kho hàng thuộc Công ty TNHH nhà ga hàng hóa ALS, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc - Đội 1, Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Hà Nội) đã kiểm tra toàn bộ 3 lô hàng (cùng vận chuyển về ngày 21/9/2018) của Công ty TNHH VAK có hành vi khai sai, không khai hàng hóa nhập khẩu.

Lô hàng bị tạm giữ tại Nội Bài.

Tổng số hàng hóa vi phạm gồm 1.157 chiếc điện thoại iPhone các loại. Cụ thể, lô thứ nhất có 425 iPhone Xs Max, 190 iPhone 7 Plus, 51 iPhone Xs; lô hàng thứ hai có 146 iPhone Xs Max; lô hàng thứ ba có 61 iPhone Xs Max, 284 iPhone Xs.

Phá vỡ đường dây buôn lậu iPhone số lượng lớn

Tháng 12/2016, lực lượng công an phát hiện xe giường nằm biển kiểm soát 14B-00882 do tài xế Nguyễn Văn Thắng (trú tại Quảng Ninh) điều khiển từ Móng Cái, Quảng Ninh về Bến xe Gia Lâm, Hà Nội có hành vi vận chuyển gần 700 chiếc điện thoại. Trong đó, có gần 600 chiếc điện thoại hãng iPhone các loại, hơn 130 chiếc điện thoại hãng Samsung, Xiami, Sony và 2 chiếc iPad có tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng.

Các đối tượng đã dùng thủ đoạn bọc kín những chiếc điện thoại thành từng dây.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Thắng không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng này.

Được biết, các đối tượng đã dùng thủ đoạn bọc kín những chiếc điện thoại thành từng dây. Sau đó, nhét số hàng này gắn chặt vào phía sau các khe điều hoà trên trần xe ô tô để che dấu, qua mặt lực lượng chức năng.

Phát hiện đường dây buôn lậu Iphone, Ipad với số lượng 'khủng'

Năm 2015, lực lượng chức năng Nghệ An đã bắt giữ chiếc ôtô bán tải BKS 89C-063.39 do Đỗ Văn Hoàn (SN 1990, trú huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương và Phạm Văn Ngàn (SN 1978, trú huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển do chở hàng lậu.

Đối tượng và tang vật trong vụ án.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 2.490 chiếc điện thoại di động của các hãng Iphone, Oppo cùng 47 chiếc Ipad. Toàn bộ số hàng trên đều không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Trị giá lô hàng khoảng trên 5 tỷ đồng.

Những chiếc điện thoại di động Iphone được cất giấu tinh vi dưới sàn của 4 cánh cửa xe và ghế xe. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã vận chuyển lô hàng lậu nói trên từ Móng Cái, Quảng Ninh vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.