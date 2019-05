Cầu 130 tỷ vào suối cá thần ngổn ngang, dang dở sau 8 năm thi công

Dự án cầu 130 tỷ vào suối cá thần dở dang sau nhiều năm thi công Công trình cầu vào khu du lịch suối cá thần ở Thanh Hóa được phê duyệt đầu tư hơn 130 tỷ nhưng dở dang sau 8 năm thi công. Công trình cầu bê tông cốt thép đi xã Cẩm Lương (hay còn gọi là Dự án cầu vào khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy) được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt vào cuối 2010 và khởi công vào năm 2011. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 130 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn huy động hợp pháp khác từ ngân sách. Dự án cầu dài gần 350 m, bắc qua sông Mã với 11 nhịp, kết cấu nhịp bằng dầm bê tông cốt thép dự ứng lực tiết diện chữ I do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Nhà thầu là Công ty CP Đầu tư và phát triển xây dựng miền Bắc. Theo dự kiến ban đầu, cầu hoàn thành vào năm 2013 sau 36 tháng thi công. Khi làm xong, cây cầu nối quốc lộ 217 vào khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương với chức năng chính là góp phần phát triển du lịch. Ngoài ra, cầu phục vụ nhu cầu đi lại của dân cư địa phương, phát triển kinh tế - xã hội một số xã bên tả sông Mã như Cẩm Lương, Cẩm Giang... Tuy nhiên, sau 8 năm thực hiện, chiếc cầu vẫn chưa thể đưa vào sử dụng. Tại nhịp số 11, hạng mục thi công dở dang, sắt thép hoen gỉ. Sau thời gian dài dừng thi công, phương tiện cơ giới, máy móc của nhà thầu bỏ không. Máy xúc nằm chỏng chơ dưới gầm cầu, có dấu hiệu hư hỏng. Thiết bị thi công chất thành đống, nằm ngổn ngang bên cạnh công trình. Dưới nền đất, thép hoen gỉ, nằm phơi nắng, phơi mưa. Bà Bùi Thị Sáng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Lương, cho biết dự án chậm tiến độ đã gây cản trở giao thông, nguy cơ mất an toàn do cây cầu bắc ngang tuyến đường dẫn vào suối cá thần - nơi thường xuyên có nhiều người và phương tiện qua lại. Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Ban quản lý dự án giao thông 2 (Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa), cho biết dự án mới chỉ hoàn thành cơ bản, đạt khối lượng 90%. Ông Tuấn thừa nhận dự án chậm tiến độ, không đáp ứng theo kế hoạch sau nhiều lần gia hạn. "Nguyên nhân là nguồn vốn cấp cho dự án nhỏ giọt", ông nói và cho hay đã báo cáo tỉnh hỗ trợ ngân sách để dự án được tiếp tục. UBND tỉnh cũng đã đồng ý việc này. Dự kiến, công trình sẽ tái khởi công và hoàn thành vào tháng 9 năm nay. Công trình được thực hiện tại xã Cẩm Lương - cách trung tâm TP Thanh Hóa khoảng 85 km. Ảnh: Google Maps.

