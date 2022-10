Phê chuẩn ông Bùi Xuân Cường làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh, thành phố là TP HCM và Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026.



Cụ thể, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định 1281/QĐ-TTg ngày 22/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Trưởng ban Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM .

Ông Bùi Xuân Cường, tân Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Trước đó, ngày 11/10/2022, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND TPHCM khóa X đã thông qua Nghị quyết bầu ông Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị Thành phố làm Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

Ông Bùi Xuân Cường sinh ngày 25/9/1975, quê quán tại xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ xây dựng công trình, thạc sĩ kỹ thuật, thạc sĩ quản lý hành chính công, kỹ sư xây dựng cầu đường; trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Bùi Xuân Cường từng trải qua các vị trí: Trưởng Phòng Quản lý giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải Thành phố; Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thành phố; Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị Thành phố; Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thành phố.

Đối với tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông: Nguyễn Văn Đệ - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An (Quyết định 1279/QĐ-TTg); ông Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An (Quyết định 1282/QĐ-TTg).

Trước đó, ngày 12/10/2022, tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ông Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An và ông Nguyễn Văn Đệ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Bùi Thanh An, sinh ngày 21/6/1971; quê quán: xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng; Cử nhân ngành Hóa thực phẩm; Cử nhân ngành kế toán. Trình độ chính trị: Cao cấp.

Ông Nguyễn Văn Đệ, sinh ngày 10/7/1970; quê quán: xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư Thủy lợi. Trình độ chính trị: Cao cấp.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cũng ký Quyết định 1280/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hoàng Nghĩa Hiếu để nhận nhiệm vụ mới.

Theo Quyết định số 574-QĐNS/TW ngày 22/7/2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025.

