Phát hiện thi thể nữ chủ tiệm thuốc tây bên bồn rửa

Chiều 13/6, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an Hà Tĩnh) phối hợp Công an huyện Can Lộc cùng các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ cái chết của bà Nguyễn Thị T. (53 tuổi, trú tại xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh).

Hiện trường vụ án Trước đó, vào khoảng 10h30 cùng ngày, một người dân sinh sống địa phương đi ngang tiệm bán thuốc tây của bà T. nhưng không thấy bà này mở cửa bán thuốc như hàng ngày nên đi tới gõ cửa nhưng không ai trả lời. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người này đi vòng ra phía sau cửa tiệm kiểm tra thì phát hiện bà T. nằm bất động dưới nền đất bên vũng máu cạnh bồn rửa nên báo cho người thân của nạn nhân. Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi , thi thể bà T. được bàn giao cho gia đình mai táng. Nguyên nhân cái chết vẫn đang được điều tra làm rõ.