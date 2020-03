Phát hiện người đàn ông chết loã thể ở trong ngõ tại Hà Nội

Ngày 6/3, Công an quận Hoàng Mai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Nội cho biết đang làm rõ nguyên nhân tử vong của một nam thanh niên vào rạng sáng ngày 5/3.

Thông tin ban đầu, vụ việc người đàn ông chết loã thể ở trong ngõ xảy ra vào 5h ngày 5/3, cơ quan Công an nhận được tin của người dân báo, sau khi nghe tiếng ô tô rú ga thì đi ra và phát hiện có người chết nằm ở giữa đường trong ngõ phố Hoàng Liệt (Hoàng Mai).

Tại hiện trường, cơ quan công an xác định nạn nhân là nam giới, đã tử vong, trên người không mặc quần áo. Ngay sau khi tiến hành vào cuộc điều tra công an xác định nguyên nhân cái chết của nạn nhân do tai nạn giao thông.

Công an cũng đã xác định được người điều khiển phương tiện gây tai nạn hiện đang được công an tiếp tục đấu tranh làm rõ. Về nguyên nhân nạn nhân chết trong tình trạng loã thể công an xác định người đàn ông trên có tiền sử nghiện rượu. Rất có thể nạn nhân trước đó uống rượu say rồi cởi hết quần áo.

Hiện vụ việc người đàn ông chết loã thể ở trong ngõ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

